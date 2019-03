Nytt vite mot Nordanstig – nu 1,5 miljoner kronor: "Beror inte på stängning av platser"

Det gäller den här gången en demenssjuk man i åttioårsåldern som beviljades plats på särskilt boende den 11 april 2017 men som inte fick flytta in förrän tretton månader senare, i maj 2018.

Nordanstigs kommun kunde inte erbjuda mannen någon plats förrän i oktober 2017. När mannen fick erbjudandet framförde mannen önskemål om boende på en specifik ort och det skulle dröja till den 17 april 2018 innan mannen erbjöds det önskade boendet.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har på kort tid vänt sig till förvaltningsrätten men två fall. Ivo vill att domstolen ska döma Nordanstigs kommun att betala sammanlagt 1,5 miljoner kronor i viten.

I mitten av februari krävde Ivo att Nordanstigs kommun betalar 789 700 kronor i vite för uteblivet boende till en demenssjuk kvinna som även hon fick vänta 13 månader på att flytta in på särskilt boende. Det nya vitet är på 708 300 kronor.

– Notera att vi har inte blivit dömda att betala någonting ännu. Det är förvaltningsdomstolen som dömer, säger Carina Ohlson (C), ordförande för omsorgsutskottet i Nordanstigs kommun.

I fallet med kvinnan så var bristen att dokumentation inte följde med ärendet till Ivo, men omsorgsutskottet var informerade om orsaken till dröjsmålet förklarar Carina Ohlson.

– Att vi fått två sådana här ärenden på kort tid beror inte på stängning av platser, det beror på att de som fått besluten vill bo på en specifik plats. Personen blev erbjuden plats men tackade nej, av samma orsak som det förra fallet, säger Carina Ohlson (C).

Det finns tre särskilda boenden i Nordanstig efter stängningen av Björkbacken i Hassela.

– För att man ska kunna flytta in på ett boende som man valt krävs att det finns en lägenhet ledig på just det boendet, och det kan vi inte styra över, säger Carina Ohlson (C).

Hon tillägger:

– Det vi kan göra för att undvika detta är att förklara för anhöriga och den person som fått insatsen beviljad att det kan bli långa väntetider om man inte tar den lägenhet man blir erbjuden.

I ärendet med den åttioårige mannen förklarar äldreomsorgen att det fattades platser i permanent boende. Under väntetiden beviljades mannen särskild service i sin bostad vilket kostade kommunen 65 000 kronor i månaden. Mannen fick också tillbringa en månad på korttidsboende till en kostnad av 84 000 kronor.

Ett beslut om bistånd ska i princip verkställas omedelbart skriver Ivo om socialtjänstlagen. Visst måste kommunen få viss tid på sig, men det finns ingen generell tidsfrist för vad som är skäligt dröjsmål att erbjuda en plats i särskilt boende, skriver Ivo i sin ansökan till förvaltningsdomstolen att utdöma vite på 708 700 kronor mot Nordanstigs kommun.