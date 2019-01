Elev ska inte ha fått tillräckligt stöd i svenska – skola i Nordanstig krävs på svar

Enligt anmälan har eleven fått särskilt stöd i ämnen under tio veckor, och skulle sedan få ytterligare hjälp om det fanns behov. Eleven blev sedan inte godkänd i ämnet under nationella provet, men det redovisades först efter terminen till vårdnadshavarna. Terminen efter ska föräldern vid flera tillfällen ha varit i kontakt med personal och rektor vid skolan, men utan att stöd satts in.

Anmälaren tycker att skolan borde ha uppmärksammat problemen långt tidigare, att stöd borde ha satts in direkt och framförallt att skolan inte gett fortsatt stöd efter att problematiken uppdagats.

Problemen har pågått under tre terminer och anmälaren vänder sig nu nu till Skolinspektionen eftersom läget börjat bli allvarligt.

Skolinspektionen vill nu ha svar på 25 frågor av Nordanstigs kommun, bland annat om när behovet till stöd upptäcktes och vilka insatser som har genomförts. Kommunens yttrande ska skickas in till myndigheten senast 29 januari.