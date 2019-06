Brukare i kläm vid kritiserad verksamhetsflytt: "Politikerna och våra chefer lyssnar inte"

Det var den 9 april som Nordanstigs kommunstyrelse klubbade beslutet att slå ihop Dagcenter och Paletten. Den sammanslagna verksamheten ska hålla till i Palettens lokaler, mellan Bollebo och Sörgården i Bergsjö, från årsskiftet 2019-2020.

– De lokalerna ger verkligen intryck av en vårdavdelning, säger Kate Madsen Andersson, en av de anställda på Dagcenter.

På Dagcenter i Harmånger tar hon och hennes kollegor hand om brukare som har mycket stort behov av vård och omsorg, men som samtidigt har rätt till daglig verksamhet.

– Vi har en tyngre målgrupp än Paletten och vi har lyckats skapa en bra vardag här. Det är vi som är närmast brukarna och ser deras behov, men politikerna och våra chefer lyssnar inte, säger Eija Ekman.

I ena änden av lokalerna i Harmånger finns sex så kallade sinnesrum, inredda av personalen och finansierade med hjälp av pengar från olika fonder. Här kan brukare sträcka ut sig och vila i det vita eller det svarta rummet, stimuleras av att sortera bollar i olika färger i bollhavet eller bara ligga där och uppleva känslan. De kan också välja att sitta i skogsrummet eller vara i havsrummet, och det finns ett bubbelbadkar och toalett med gott om svängrum. Lyftanordningar gör att även rullstolsburna brukare kan använda rummen som de vill.

– Vi jobbar med sinnesrummen hela tiden och de fungerar väldigt bra, säger Kate Madsen Andersson.

Andra fördelar som personalen lyfter fram med lokalerna i Harmånger är planlösningen, med en lång korridor mellan sinnesrummen och övriga utrymmen, och dörrar på var sida om en uteplats längs med byggnaden. Det gör att brukare som behöver vara uppe och röra på sig kan göra det fritt.

– Här kan våra "vandrare" gå och vi kan samtidigt hålla koll så att de inte försvinner i väg, säger Kate Madsen Andersson och visar med en svepande armrörelse.

Flera av brukarna på Dagcenter, som har totalt 13 personer inskrivna och brukar ha 6–7 personer plus personal på plats varje dag, börjar bli äldre och kan ha svårt att anpassa sig till en ny miljö.

– Det är inte alla brukare som går så bra ihop heller. En del bor på samma boende och som det är nu kan vi dela på dem och sprida dem på olika dagar mellan Dagcenter och Paletten. Det går ju inte om vi ska vara på samma ställe, säger Kate Madsen Andersson.

Lugn och ro är extra viktigt för de brukare som kommer till Dagcenter, betonar hon och hennes kollegor. Vid en sammanslagning blir det av naturliga skäl högre ljudnivå, distraktioner och mer stress, som i sin tur kan resultera i hot och våldssituationer, menar personalen på Dagcenter.

– Vi har svårt att se att vi kan leva upp till en bra daglig verksamhet där, säger Kate Madsen Andersson och beskriver lokaler med små rum och en lång korridor där det blir mycket "spring".

Lokalerna i Bergsjö har också sämre tillgänglighet än de i Harmånger, menar personalen. Möjligheten att utnyttja utemiljön, som man gör vid utflykter och genom att laga mat och äta utomhus när vädret tillåter, förändras till det sämre.

– Här går vi in i markplan och vi kan gå direkt ut. I Bergsjö ska vi in genom hälsocentralen och så är det en trappa eller hiss. Det blir krångligare att ta sig ut och in, säger Kate Madsen Andersson.