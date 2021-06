NÖJESGUIDE: Här är sommarens musik- och teaterevenemang i Hälsingland

Listan är inte heltäckande. I år har vi publiceras ­kontaktuppgifter i samband med evenemangen. Då vill arrangören att man håller koll/bokar på grund av pandemisituationen. Med reservation för eventuella ändringar.

Musik- och teaterevenemang

NORDANSTIG

Musik på logen

Plats: Morvig art, Haddäng 515, Gnarp

Datum: 15/6 Limba Power, 22/6 Beauty & the Beards Musikquiz, 29/6 Jamkväll, 6/7 Hägglund & Svensson, 13/7 Beauty & the Beards Musikquiz, 20/7 De 4 kläpparna, 27/7 Beauty & the Beards Musikquiz, 3/8 Dom andra, 10/8 Beauty & the Beards Musikquiz

Mellanfjärdens teater

Datum: 3/7 Isak Danielsson, 17/7 Chris Kläfford, 7/8 Wiktoria, 20/8 Loreen

Bergsjöparken

Datum: 8/8 Timbuktu & Masaka Trio (fler datum på jubel.se)

HUDIKSVALL

Jennys musikkafé (utomhus)

Plats: Silja 304, Hudiksvall

Datum: 28/6 Ulrika Beijer, Pär Engman och Östen Eriksson, 5/7 Carnation Blue, 9/7 Rock’n’roll Jukebox med Sigge Hill, Jerry Carlsson & hemlig gäst, 12/7 Giftet, 19/7 Jerry ”Lee” Carlsson med trummis, 26/7 FHS, 28/7 Rock’n’roll Jukebox med Sigge Hill, Jerry Carlsson & hemlig gäst, 2/8 Mike Teardrop Trio, 9/8 Helena & Henrik band, 16/8 Neighbours (Jennys på Facebook)

Forsa Handelsträdgård

Datum: 14/7, 21/7 Rock’n’roll Jukebox med Sigge Hill, Jerry Carlson & hemlig gäst

Hudikkalaset, Köpmanberget

Datum: 26–31/7

Evenemang: Konsertkvällar med servering och DJ efter kl 23. 26/7 Daniel Adams Ray, Erik Lundin, 27–28/7: Se fullständigt program på hudikkalaset.se, 29/7 Fricky & Broder John, 30/7 Nadja Evelina, Markus Krunegård, 31/7 Tomas Andersson Wij, Engmans kapell

Burgeriet

Plats: Hamng 6, Hudiksvall

Datum: 7/7, 13/7, 20/7, 27/7 Rock’n’roll Jukebox med Sigge Hill, Jerry Carlson & hemlig gäst

Klubb på berget

Plats: Köpmanberget

Datum: 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8 (Facebook Klubb på berget)

Grillbonanza & musik på Borka

Plats: Borka brygga, Enånger

Datum: 2/7 Robert Damberg med gäst, 9/7 Robert Damberg med gäst, 16/7 Robert Damberg med gäst, 23/7 Hälsingefyr, 30/7 Robert Damberg med gäst, 6/8 Robert Damberg med gäst

Sommarscen

Plats: Ystegårn, Hillsta

Datum: 6/7 Selma & Gustaf, 20/7 Janne Schaffer, 28/8 Roffe Wikström, 11/9 Engmans kapell

Norrbo hembygdsgård

Evenemang: Kvällsstämma med buskspel och servering

Datum: 23/6, 30/6, 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8, 25/8

Evenemang: Musikkväll på utescenen

Datum: 29/6 FHS, 6/7 Kristofer Sundman kvartett, 13/7 Ingela Söderlund och Staffan Skäre, 20/7 Tommy Hansson och Britt-Marie Johansson, 27/7 Kjell-Åke Kôrven Eriksson och Staffan Skäre, 3/8 Small group

Evenemang: Norrbostämman

Datum: 11/7 med allspel, öppen scen, Sångsystrar och Skäggmanslaget

Delsbohus

Plats: Sunnansjöv 24, Delsbo

Datum: 30/6 Ukuleleafton, 2/7 Spelmanskonsert med riksspelman Anders Henriksson,

Delsbostämman

Plats: Delsbo forngård

Datum: 2/7 Föredrag, öppen vokalscen, program för barn, Trio Rop, 232 Strängar, Ljus & Lykta. 3/7 Kurser, Bäckafall, tradtimme, Västanvinden, Tibble Transibiriska. 4/7 Kurs, Allspel, Delsbo spelmanslag, GUF, Clownen Manne & co, Öppen scen, Duo Lin, Eir, Kongero. Buskspel och servering. Program och förköp på delsbostamman.nu

Musik vid Dellen

Datum: 1/7 Invigning på Bjur-åkers forngård, 2–4/7 Delsbostämman (se program ovan), 5/7 Victoria Stjerna, violin och Emma Johansson, piano, Norrbo kyrka, 7/7 Josef Cabrales Alin, violin, Malin Bratt, viola, och Ingmar Höglund, piano, Norrbo kyrka, 11/7 Norrbostämman, 12/7 Gavle kammartrio, Norrbo kyrka, 14/7 Vamlingbokvartetten, Strömbacka kapell, 17/7 Förstämma Bjuråkersstämman, 18/7 Bjuråkersstämman (mer info och program på Facebook Bjuråkersstämman)

Fönebo restaurang, Bjuråker

Evenemang: Musikkvällar och quiz hela sommaren fram till 22/8 (mer info på Facebook ­Fönebo camping).

LJUSDAL

Musik på fäbodvall

Plats: Svedbovallen, Järvsö

Datum: 6/7 Samantha Ohlanders & Linnea Aall, 13/7 Två otrevliga flickor – Alice & Molly Andersson

Torön krog

Plats:Torön, Järvsö

Evenemang: Under sommaren kommer bland andra Kristoffer Appelquist, Larz-Kristerz och Engmans kapell. För exakta uppgifter se toronkrog.se

Vänta inte!

Plats: Stenegårds stora scen, Järvsö

Datum: 6/8, 7/8, 8/8, 10/8, 11/8, 12/8 ”Vänta inte!” – musikteater med Säljesta musikteater som bygger på texterna i många av de låtar som Lill-Babs framförde under sin karriär. (Bokas på kulturbiljetter.se)

Stenegård, Järvsö

Datum: 10/7 Hälsingevind med Engmans kapell, Per Persson och Nya packet, Selma & Gustaf och trollkarlen Jakob, 18/7 Artist under bokning, 25/7 Albin Lee Meldau, 28/8 Sofia Karlsson

BOLLNÄS

Karisma Trädgårdsscen

Plats: Undersvik 88, Undersvik

Datum: 18/7 Sunset Serenaders, 24/7 Spicy Advice Ragtime band, 31/7 Husk Hälsingland 31/7 Samantha Ohlanders och Staffan Jonsson

Rödluvan och vargen

Datum: 3/7 Västerby hälsingegård, Rengsjö, 4/7 Världsarvet Gästgivars, Orbaden, 6/7 Träslottet, Koldemo

Evenemang: Operaföreställning för barn 4–9 år, två föreställningar per dag och biljetter går att köpa via bollnas.se/biljetter

Diggiloo

Plats: Långnäs, Bollnäs

Datum: 13/8 kommer Diggilooturnén till Bollnäs med artister som David Lindgren, Tusse, Jessica Andersson, Sarah Dawn Finer, Mariette, Frida Öhrn, Linda Bengtzing, Tommy Nilsson, Magnus Carlsson, Per Andersson, Kristina Lindgren och Lisa Stadell

Sommarkväll i parken

Plats: Colliniparken, Bollnäs

Datum: 22/8 Utomhuskonsert med Måns Zelmerlöw

SÖDERHAMN

Mellan skogar berg och dalar

Datum: 6–15/8

Evenemang: 6/8 Operastjärnorna på Rådhuset, Söderhamn: Angela Rotondo, Mats Carlsson, Bo Ericsson, 7/8 Frukost i bara mässingen samt Musik till kaffet med Borgmästarbrasset, Erik-Anders hälsingegård, Söderala, 8/8 Sagan om Söderhamn – teater för alla åldrar, Sjung med oss mamma – med Martina Sahlin & Jonas Eklund m barn, Erik-­Anders hälsingegård, Söderala, 8/8 Augustitoner med Lotta Pettersson, klarinett, och Clara Heineman, harpa, Skogs kyrka, 13/8 Kvinnan bakom allt – hyllning till kvinnor inom svensk film med Mattias Enn och Carina E Nilsson, flygel, Erik-Anders hälsingegård, Söderala, 14/8 Jazzfrukost med Vocation, Berga brystuga, Söderala, 14/8 Northern Resonance – folkmusik med Anna Ekborg, Jerker Hans-Ers och Petrus Dillner, Erik-Anders hälsingegård, Söderala, 15/8 Finalkonsert med Stråksinfonetta och Mats Bergström, Mo kyrka (alla evenemang förbokas via info@musicaviva.se)

Världsarvsjazzen

Datum: 17/7

Evenemang: För andra året kör Världsarvsjazzen en digital sändning som kan ses från och med 17/7. Konserten kan ses via varldsarvsjazzen.se

Musik på berget

Plats: Östra berget, Söderhamn

Datum: 8/7 Engmans kapell, 15/7 Arvingarna, 22/7 Per Persson & Nya packet samt konsert på dagtid med Dolly Style, 29/7 Eric Gadd, 5/8 Lasse Stefanz samt konsert på dagtid med Sean Banan, 12/8 Tomas Andersson Wij, 19/8 Kalle Moraeus m band, 26/8 Engmans kapell (Biljetter på eventim.se)

Klingande festsalar

Datum: 3/7 Klingande festsalar – konsert med Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell på Erik-Anders hälsingegård, Söderala (förbokas på info@musicaviva.se)

RedMill

Plats: Kvarngatan, Söderhamn

Datum: 18/6, 19/6 Chris Kläfford och matmeny, 2/7 Grisfest, 7/7 Peter Mörlin, 9/7, 10/7 Pontus J Back (biljetter bokas via kontakta@soderhamnscatering.com)

Skattjakt med kapten Schack matt & Hawaji Jonzzon

Evenemang: Familjeföreställning på Rasta Tönnebro

Datum: Tis och ons, två tillfällen per dag, 29/6–28/7, bokas på tonnebro@rasta.se

OVANÅKER

Konsert till Jussi Björlings ära

Plats: Voxna kyrka

Datum: 16/8 (Två konserter) (samt 4/9 Strömsbruk) jussibjorlingsallskapet.com