Nino Hellman från Ljusdal är stor på Tiktok – dansar inför miljoner: "Det var med Talang allt började"

Dansaren Nino Hellman är uppvuxen i Ljusdal och har i dag gjort sig ett namn på Sveriges dansscen. Hans dansintresse väcktes under gymnasietiden i Hudiksvall, men vägen till toppen har inte varit spikrak. Allt började hemma framför spegeln.

– När jag flyttade hem till Ljusdal efter gymnasiet så fanns det inga danskurser att gå. Istället stod jag själv i min stuga hemma och tränade framför en spegelvägg som pappa satte upp, och härmade det jag såg på nätet. Så det är kul att dansen växt sig så stor i Ljusdal, eftersom det var obefintligt när jag höll på, säger Nino Hellman.

Efter ett år hemma bestämde sig Nino Hellman för att satsa på sin danskarriär och flyttade ner till Stockholm. Det var där han träffade sin partner Julia Hansson, men det var först när de båda medverkade i underhållningsprogrammet Talang som de blev en riktig dansduo.

– Det var med Talang allt började. Innan det var vi bara dansare, och Nino och Julia fanns inte. Men det var då vi förstod att det här var något vi borde göra, dansa tillsammans istället för separat, berättar Julia Hansson.

Tv-programmet gjorde att folk fick upp ögonen för duon, men en stor del i deras framgång ligger också i Nino och Julias många sociala medie-plattformar. Det har blivit extra tydligt under pandemin.

– Egentligen skulle vi ha varit ute på turné just nu, men hela året blev inställt, med alla uppträdande vi hade. Men vi har ju förmånen att kunna göra saker online också, säger Julia Hansson.

Numera är parets konton på Instagram, Youtube och Tiktok deras heltidsjobb.

– Vi hade Youtube även innan pandemin, men vi gör mycket mer med kanalen nu. Nu lägger vi upp två videor i veckan. Och varje dag lägger vi upp två tiktoks, berättar Nino Hellman.

Allra störst är de också på den sistnämnda appen, där de har nästan 700 000 följare. Men att de blev så kallade "Tiktokare" var egentligen en slump.

– Det var en kollega till mig som tipsade och tyckte att vi borde skaffa appen, och vi började lägga upp lite klipp här och där. Plötsligt började det ta fart från ingenstans, berättar Julia Hansson.

– Det gick otroligt snabbt, det var lite smått overkligt. Från ett par hundra visningar till miljontals, och då kom följarna in ganska snabbt också. Det var så sjuka siffror, säger Nino Hellman.

På Tiktok har deras dansvideor över hundra miljoner visningar, men de är båda överens om att det inte är riktigt samma sak som att dansa framför en fysisk publik.

– Vi saknar att dansa inför folk! Det är begränsat att stå i sitt kök, säger Julia Hansson.

– Det känns mycket mer att uppträda för 100 personer i en publik, än våra 700 000 följare. Det är svårt att greppa, när man inte ser dem, instämmer Nino Hellman.

Men trots framgången på sociala medier och den stora följarskara som paret samlat på sig så tvekar både Nino Hellman och Julia Hansson att kalla sig för influencers.

– Vi vill kalla oss dansare i grund och botten. Sen är vi ju även youtubers, men jag ser mig inte som en influencer. Det finns en negativ ton i det ordet, jag gillar hellre ordet kreatör. Men det är klart vi influerar människor, vi har ju en stor publik, säger Nino Hellman.

Julia Hansson säger att de också har tänkt mycket på sitt ansvar gentemot sina följare, som ofta är unga och har dansduon som förebilder.

– Vi har tänkt jättejättemycket på det och lär oss varje dag. Vi har gått från att vara dansare och koreografer till att helt plötsligt ha följare som ser upp till oss.

Ett led i det ansvarstagandet har varit att prata om viktiga ämnen på Nino och Julias plattformar, såsom pandemin och Black lives matter-rörelsen.

– Vi har blivit engagerad i väldigt många olika ämnen på grund av våra plattformar och lär oss fortfarande, säger hon.

– Vi har också ett ledord vi försöker uppmuntra våra följare att leva efter: be you, be kind. Att de ska våga vara sig själva helt och hållet och göra det de vill. Det behöver inte vara dans, utan det som du är intresserad av. Och var snäll på nätet, sprid inte hat och möt alla med en öppenhet, säger Nino Hellman.