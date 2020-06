Nina Söderquist skramlar till blommor för äldre med ny rocklåt

Det började med att sångerskan och låtskrivaren Nina Söderquist, som växte upp i Alfta, dammade av en gammal låt som hon och tre andra låtskrivare gjort för flera år sedan. Hon hade en idé om att göra den rockigare än det hon brukade sjunga som soloartist och samtidigt göra något bra med låten.

– Om jag ändå ska släppa en hårdrockslåt, vilka vill jag då ha med i projektet, frågade jag mig.

Hon frågade först Mikkey Dee, som är en god vän och har rockbanden Motörhead och Scorpions på sitt cv, om han ville vara med. Han sade direkt ja och sedan gick det undan. Hon fick snabbt ja från fler giganter inom den svenska rockscenen. Den enda hon inte kände sedan innan var Tommy Johansson från bandet Sabaton, men även för honom var det självklart att ställa upp.

– Det var inte en sekunds tvekan, alla har ställt upp och gjort det här gratis. Jag har så många att vara tacksam för, säger Nina Söderquist.

Hon menar att coronapandemin har slagit särskilt hårt mot våra äldreboenden, där äldre har suttit isolerade utan att kunna ta emot besök på flera månader. Men alla kan göra något, resonerar hon, och hon hoppas att låten kommer att spelas mycket så de kan dela ut blommor till så många äldreboenden som möjligt. Hon förtydligar också att det går att swisha in pengar till kampanjen.

– Kan vi ge de äldre lite glädje har vi i alla fall gjort någonting.

Även om inte Nina Söderquist har någon nära anhörig som är drabbad känner hon starkt för just de äldre i krisen. Hon säger att det känns som att vi befinner oss i ett slags undantagstillstånd där man känner med alla drabbade.

– Corona har ju verkligen drabbat oss alla, men vi glömde bort de äldre lite grann, säger hon.

Det här är absolut inte första gången Nina Söderquist sjunger rock, hon har bland annat turnerat med Robert Wells Rhapsody in rock och Champions of rock med Queen-låtar. Hon tillägger också att hon jobbar på en skiva med Bollnäsbandet Trail of murder.

Men i huvudsak livnär hon sig som soloartist och i den karriären har det inte blivit så mycket rock. För de flesta är hon kanske mest känd från sin medverkan i talangjakten West end star där hon 2007 vann huvudrollen som Damen i sjön i Monty Pythons musikal Spamalot.

Men kommer Nina Söderquist hinna vara något i Hälsingland i sommar?

– Det ska jag vara, absolut! Det är jag varje sommar, jag är hälsing i hela mitt dna!