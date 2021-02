Nej till att skjuta upp fria arbetsskor – men politikerna var oeniga: "En rimlig begäran"

Det var i februari som Socialdemokraterna i ett nämndinitiativ föreslog att man skulle införa gratis arbetsskor till omvårdnadspersonal under 2020. Förslaget var sedan under beredning hos förvaltningen som såg över riktlinjer och kostnader. I juni kom ärendet tillbaka till politikerna som eniga sa ja till införandet och samtidigt flyttade fram det till att ske under 2021.

Men under januaris nämndsammanträde önskade förvaltningen i ett tjänsteutlåtande att få skjuta på införandet ytterligare ett år, till 2022. I utlåtandet skriver man att pandemin innebär mycket stora påfrestningar för både omvårdnadspersonal och chefer. När smittspridningen minskat behöver man fokusera på möjligheter till återhämtning och stöd för personalen, ett arbete som regeringen tillskjutit statliga medel för att satsa på.

S, V och SD ville dock inte gå med på förslaget.

– Det var en enig nämnd i juni som fattade beslut om att det skulle införas. Då hade vi redan skjutit på det ett år, för tanken var att det skulle införas under 2020 men det skulle man inte hinna med. Nu skyller man på pandemin men det är ingen som vet hur länge det kommer hålla på, ska vi vänta hur länge som helst på de nya arbetsskorna? säger Lennart Gard (S).

Han menar att om förvaltningen inte själva kan lösa det så får arbetet göras av en annan part.

– Har man inte resurser får man anställa någon som gör det, eller göra en upphandling, för det här är en arbetsmiljöfråga. Vi kan inte vänta och skjuta på det här, säger Lennart Gard (S).

Allianspartierna ville istället bifalla tjänstemännens förslag.

– Jag tyckte det var en rimlig begäran att skjuta på det här kanske ett halvår. Så vi yrkade på att man skulle införa det här våren 2022, säger Anders Ramstrand (KD), ordförande i nämnden.

– Vi har sett att vår personal, även på administration, jobbat och har jobbat väldigt mycket. Man har varit väldigt tungt belastade det här året och därför har man inte riktigt kommit igång med den här skofrågan. Det är ganska mycket som ska utredas, vad är det för typ av sko? Vilka ska ha? Och det tar tid och kräver resurser, säger Anders Ramstrand (KD).

Den motiveringen köper inte S.

– Skulle vi skjuta på det till första halvåret 2022 skulle jobbet ändå utföras under hösten 2021, så det blir inte bättre. Det finns ingen anledning att skjuta på det längre, säger Lennart Gard (S).