Nedtonat firande när kronprinsessan Victoria fyllde 43 år

I tisdags, den 14 juli, fyllde kronprinsessan Victoria 43 år. Traditionen bjuder massor av sång, musik, och inte minst utdelning av Victoriapriset till svenska idrottare. Solliden brukar vara fullsatt med folk som vill ta del av festligheterna.

I år blev dock firandet annorlunda på grund av den rådande pandemin. Eftersom kungen och drottningen tillhör riskgruppen så kunde de inte närvara vid firandet, utan från kungafamiljen närvarade bara prins Daniel och barnen, samt prins Carl Philip och prinsessan Sofia.

Konserten som brukar avrunda firandet, flyttade i år till audienssalen i Borgholms slott. Där närvarade bara de allra närmaste.

Under konserten framfördes musik av hovsångerskan Ann Sofie von Otter samt Petra Marklund, Sigrid, The Mamas, Linnéa Henriksson och Oscar Stembridge. Orkestern på scen utgjordes av Augustifamiljen under ledning av Stefan Sporsén.

Sedan år 1979 har en svensk idrottare prisats i samband med kronprinsessans födelsedag. Årets mottagare av Victoriapriset var stavhopparen Armand Duplantis, som under konserten mottog sitt diplom ur kronprinsessans hand. Den svensk-amerikanske friidrottaren Armand Duplantis innehar dubbla världsrekord i stavhopp.