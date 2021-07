Naturliga och färgsprakande motiv möts i Långhed: "Finns inget rätt eller fel när man målar"

Sedan en vecka tillbaka pryds väggarna i Långheds bygdegård av konst. Maria Helgars, Tove Höglund och Sune Mortimer är några av flera konstnärer som ställer ut i sommar.

Maria Helgars har precis hoppat av ekorrhjulet som varumärkeschef på en stor IT-koncern nere i Stockholm. Nu ska hon vara tjänstledig i minst ett år och ägna sig åt formgivning och konst.

– Jag har fått utrymme för min kreativitet men jag ville ha utrymme för fri kreativitet också. Så jag gick ner i tid till att börja med och återupptog akvarellmåleriet, berättar hon.

I sitt skapande hämtar hon mycket inspiration från sin hembygd, då hon är uppväxt i Näsbyn utanför Alfta. Samlingen av akvarellmålningar, posters och konsttryckta produkter tillhör alla en utställning som hon valt att kalla för #mitthälsingland.

– Jag har under hela mitt liv inspirerats utav min hembygd och den konstskatt som vi har här i Ovanåker. Jag visar lite av mitt Hälsingland i den här utställningen, säger Maria Helgars.

Inflyttaren Tove Höglund, som Maria fick kontakt med via ett konstnärsnätverk nere i Stockholm, var inte sen med att haka på konstutställningen med sina akrylmålningar.

– Jag började måla som en del i att tillfriskna från utmattningssyndrom för två och ett halvt år sedan och hittade så mycket glädje, lugn, harmoni och flow i målandet – så jag bara fortsatte, säger Tove Höglund.

Toves tavlor är abstrakta och färgglada, döpta efter oneliners ur en fiktiv roman med repliker som: She was constantly dreaming of moving to Bali, This was her first time fishing since childhood och It was a party to remember.

– Ofta kan jag ha en idé om vad för färger jag vill använda, sedan låter jag tavlan växa fram. Alla ser olika saker i tavlorna, det är jättekul, säger Tove Höglund.

– Det finns inget som är rätt eller fel när man målar. Det är konstnärens fria tolkning. Det är viktigt, tillägger Sune Mortimer, och får medhåll från konstnärskollegorna.

Pensionären Sune från Silfors tog upp måleriet för ett par år sedan. Intresset har han från brodern Lars Mortimer, som ligger bakom den tecknade serien Hälge.

Sune Mortimer ställer ut ett urval av sina akvarellmålningar. Det blir mycket hälsingemotiv så som sjöar, skogar, blånande berg och farstukvistar.

– Man är ju duktigast på den miljö man bor i. Jag fotar också mycket och hämtar inspiration från bilderna jag tar, som sedan ofta blir förlagor till det jag målar, säger Sune Mortimer.

Maria Helgars hänger sin konst så länge som sommarkaféet håller öppet. Sune Mortimers och Tove Höglunds målningar hänger uppe i ett par veckor.