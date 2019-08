Nattklubben som bjuder på ständiga överraskningar – fin sommar för Club Oscars: "Gynnar hela staden"

Nattklubbsutbudet i Söderhamn har på senare år varit skralt. Tomas Lingman berättar att han pratat med flera unga personer som brukar åka till grannstäderna för att dansa och festa på helgerna.

Sedan några somrar tillbaka arrangerar han Sommartrivsel på Östra berget och tanken om en riktig nattklubb på berget började växa hos honom. Krögaren Oscar Engqvist hade också liknande tankegångar och tillsammans startade de Club Oscars.

– Vi ville skruva det lite och hitta på saker som man kanske inte upplevt i Söderhamn. Det ska alltid hända olika saker. Gästerna ska inte veta vad som väntar, säger Tomas Lingman.

– Många har sagt att det aldrig har varit så här i Söderhamn tidigare, säger Oscar Engqvist.

Konceptet har blivit en succé. Varje lördag hela sommaren har ladan uppe på Östra berget förvandlats till en dunkande nattklubb. Oscarsborg har blivit upplyst i olika färger och en rosa flamingo har hissats upp i tornet.

– Att skapa snackisar är en del av uppdraget. Det ska snackas om att det är någonting positivt som händer. Det handlar om underhållning, säger Tomas Lingman.

Han är född in i nöjesbranschen. Eventbolaget Lingman och Co skapades av hans pappa Lasse Lingman och nu är det Tomas som driver det. Lasse Lingman var en stor profil i Söderhamn. På 70-talet var han chef för nöjeskvarteret Oxen med Folkets hus och Stadshotellet. Då kunde flera tusen personer befinna sig under samma tak för att festa.

– Visst finns det inspiration i det som pappa gjorde. Jag är ju nästan född på Statt i Söderhamn och det är inspirerande att föra hans arv vidare, säger Tomas Lingman.

Meningen var att Club Oscars skulle pågå främst under lördagarna i juli. Men eftersom konceptet varit så lyckat är säsongen förlängd till den 24 augusti. Dessutom arrangeras en 80- och 90-talsfest nu på fredag.

– Vi kände att det borde finnas en efterfrågan. Men att det skulle gå så här bra trodde vi inte. Nu har folk börjat åka hit från närområdet istället för tvärtom, säger Tomas Lingman.

Han och Oscar Engqvist är mycket nöjda med sommaren på berget. De har inte upplevt allt för mycket klagomål från grannarna och de tror att krögarna nere på stan borde kunna dra nytta av deras jobb nu.

– Jag tror att det gynnar hela staden. Nu har vi lockat ut massor av människor på lördagar. Nu gäller det för andra att vara kreativa och få folket att fortsätta gå ut, säger Tomas Lingman.

Båda är tämligen säkra på att de kommer tillbaka även nästa sommar. De ser Östra berget som en unik festplats som ska utnyttjas till max.

– De yngre i dag har inte upplevt att det hänt så mycket här. Nu uppfostrar vi en ny generation till att gå på berget. Om några år sitter de på Sommartrivsel istället för att gå på Club Oscars, säger Tomas Lingman.