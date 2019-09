NATTENS NYHETER: Vägen åter öppen efter lastbilskrock • Nyförvärvet bjöd på målfest i Ljusdal

Nattens nyheter

Efter lastbilsolyckan och det stora dieselutsläppet på E4 – vägen åter öppen för trafik. E4 söder om Enånger stängdes av i norrgående riktning efter en trafikolycka med lastbilar i går eftermiddag. Först strax före midnatt var saneringsarbetet klart och vägen kunde åter öppnas för trafik.

Ett hundratal hundar gjorde upp om pris – i klubbens årliga utställning: "Jag är jättenöjd". I går anordnade Ljusdals brukshundklubb sin årliga utställning för brukshundar och valpar. Hunduppfödaren Åsa Nilsson från Edsbyn deltog med en valpkull för första gången. "Det har gått jättebra. De har fått bra kritik och hederspris allihopa", säger hon.

Alla flygningar ställs in – flygbolaget Thomas Cook i konkurs. Brittiska luftfartsmyndigheten meddelade tidigt på morgonen att flygbolaget Thomas Cook, som äger svenska Ving, ska avvecklas. Detta medför att alla framtida flygningar och semesterresor avbryts.

Morgonens toppnyhet

Glada Hudik-teaterns catwalk har tagit världen med storm – så var New York-resan: "Kände mig fri". Emma Örtlund gick aldrig på studentbalen – men nu har hon gått på catwalken under New Yorks modevecka. Hennes dröm har förverkligats samtidigt som Glada Hudik-teatern ifrågasätter normen om vem som får synas och inte. "Jag kände mig fri", säger Emma Örtlund.

Sport

Ljusdals nye skyttekung (?) bakom rivstarten i Supercupen: "Bara jag som fattade att det blev mål". Den allsvenska skyttekungen har lämnat. Men kanske har Ljusdals BK hittat en ny direkt? När LBK startade Supercupen med klar seger (4–0) mot Borlänge Bandy stod Caspher Ekström för tre av fyra mål. "Det släppte lite i dag", säger 22-åringen från Bollnäs, närmast värvad från Falu BS.

