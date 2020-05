NATTENS NYHETER: Utryckning när båt gick på grund • Bilist försökte köra ifrån polisen – krockade

Nattens nyheter

Båt gick på grund i Ljusnan – bogserades in till land av räddningstjänsten. Sent i går kväll larmades SOS om att en båt gått sönder i Ljusnan. Personen i båten behövde hjälp för att ta sig tillbaka in till land.

Biljakt på Kungsgatan slutade med trafikolycka – en till sjukhus. En bilist i Hudiksvall misstänks för flera brott efter en trafikolycka på Kungsgatan sent i går kväll. I en bil som blev påkörd satt en person som fick ont i nacken och fördes till sjukhus.

Sport

Strands IF har stjärnan som elitlagen drömmer om – men förgäves. Säsong efter säsong är hon måldrottning i Strands IF. Maja Allgulander är sannolikt den bästa liraren i landet som aldrig spelat på högsta nivå. De flesta elitlag har numera gett upp jakten – men inte Boden Handboll. "Hon har unika egenskaper, det vore tjänstefel att inte kolla varje år", säger Bodens sportchef Mikael Carlsson.

