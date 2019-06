NATTENS NYHETER: Utbudet för nätpedofiler ökar – småbarnspappa beställde livesända våldtäkter

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Morgonens toppnyhet

Småbarnspappa beställde livesända våldtäkter på fattiga barn: "Do as I tell u now"

Att specialbeställa livesända sexövergrepp på barn blir allt vanligare. Offren finns ofta i fattiga länder – men att hitta och straffa köparna är svårt. I Sverige finns endast en handfull domar. Två av männen har kopplingar till vårt område – en Skutskärsbo och en småbarnspappa skriven i Gävle.

Sport

HuFF:s svit på väg att spricka – då fixade mittbacken straff: "Hoppas slippa göra det mer"

HuFFs långa svit utan förluster lever vidare. Men det satt hårt åt innan en poäng kunde räddas i mötet med FC Gute – och det krävdes ett par mittbackar på topp.

