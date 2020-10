God morgon! Här kommer en uppdatering av vad som har hänt.

Nattens nyheter

Tonårspojke rånad och misshandlad i Hudiksvall. Det var sju personer som gav sig på tonåringen med slag och sparkar mot huvudet och magen.

Lastbilsförare körde in i lyktstolpe och smet från platsen – belysningen släcktes. Under fredagskvällen fick polisen ett samtal om att en lastbilsförare kört in i en lyktstolpe i centrala Söderhamn.

Sport

Förbundets besked – herrarnas elitserie spelas som planerat. På torsdagen kom beskedet att premiärerna skjuts upp för allsvenskan dam och herr, damernas elitserie och en rad juniorserier.

