NATTENS NYHETER: Så var natten • Villa-spelaren fick lämna i ambulans

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Sport

Matchen avbruten under 40 minuter – Villas stjärnhalv lämnade i ambulans. Det var otäcka scener som Villa absolut inte vill se. Felix Pherson skadade sig under matchen mot Bollnäs – och stjärnhalven hämtades av ambulans. Matchen bröts under 40 minuter men är nu återupptagen.

Bollnäsmålvakten var snabbt framme efter otäcka skadan på Felix Pherson. Villa körde över Bollnäs med hela 12–2. Men resultatet hamnade ändå i skuggan av den otäcka skadan i början av andra halvlek.

Skyttekungen håller sitt löfte – poängräddare på straff. Broberg kryssar vidare i elitserien. Martin Söderberg blev stor poängräddare när han klev fram till straffpunkten i slutminuterna.

