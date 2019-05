NATTENS NYHETER: Rattfyllerist körde rakt in i häck i Hudiksvall: "Han lades in för tillnyktring"

Nattens nyheter

Bil körde in i häck i Hudiksvall – föraren lades in för tillnyktring: "Han var kraftigt påverkad". Strax efter klockan 22 på lördagskvällen fick SOS larm om att en personbil som kört in i en häck på Violvägen i Hudiksvall. Enligt polisen var föraren rejält berusad.

Jassa utvisas trots fru och barn – läs hans historia i dagens e-tidning. Jassa drömmer om ett vanligt svenssonliv med sin fru och son – men måste återvända till Indien. Efter avslaget på sin asyl- och anhörigansökan hamnade han på psyket med självmordstankar.

Simon Elgh om en poäng, straffräddningen – och dribblingsräden på slutet: "Det brukar bli så". För andra bortamatchen i rad vänder HuFF hemåt med ett oavgjort resultat i bagaget. Målvakten Simon Elgh bjöd på både en straffräddning och en dribblingsräd. – Det brukar bli så när jag ska hålla på och dribbla, säger han.

