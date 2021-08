NATTENS NYHETER: Hundratals Elleviokunder i Ljusdal och Bollnäs var under den tidiga natten strömlösa • Så blir dagens väder

Nattens nyheter

Strömavbrott i Ljusdal och Bollnäs. Under lördagskvällen fick Elleviokunder i Bollnäs och Ljusdal strömavbrott. Strömavbrottet varade i ungefär fem timmar och totalt var 451 kunder påverkade.

Så blir dagens väder enligt SMHI

Under dagen rör regnet sig norrut och följs av en del sol. Men under kvällen finns det risk att nya regnskurar drar in.

