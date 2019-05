NATTENS NYHETER: Förvirrad älg på villovägar på E4 – trafikanter varnas

Nattens nyheter

Älg på E4 norr om Söderhamn – trafikanter bör vara uppmärksamma

Trafikanter varnas tidigt på torsdagsmorgonen om en älg på fel sida viltstängslet mellan Trafikplats Söderhamn S och Styvje.

Kvinna misshandlades under tortyrliknande former – nu inleds rättegången mot mordmisstänkta sambon

Under torsdagen ställs en man i 40-årsåldern inför rätta, misstänkt för att ha mördat en kvinna under tortyrliknande former. Vi livesänder inför rättegången 9.00.

Du kan även följa rättegången minut för minut i vår direktrapportering.

Han satte den avgörande straffen – när HuFF till slut fixade DM-titeln: "Det var ödet som talade"

För andra året i rad vinner Hudiksvalls FF DM-finalen mot Bollnäs. Men den här gången blev det en riktig straffrysare – som Haris Camo till slut avgjorde. – Jag var lite besviken över att jag inte fick lägga redan bland de första fem, säger han och skrattar.

