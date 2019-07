NATTENS NYHETER: En till sjukhus efter att bil kört ner kraftledning vid Askers

God morgon! Här kommer en uppdatering av vad som har hänt.

Bil körde in i elstolpe på länsväg 633 vid Askers – kraftledning hamnade vid sidan av vägen. En personbil ska under natten mot lördag ha kört in i en elstolpe på länsväg 633 i höjd med Ljusne Strömmars kraftverk. En kraftledning ska i samband med detta hamnat vid sidan av vägen och Elevio kallades in. Även en person ska ha förts till sjukhus för kontroll.

Företagare misstänker att riksvägsbytet inte blir av: "De tycker jag ska få bygga där jag är och uppmanade mig att söka bygglov". Företagaren Kent Ström äger en av de fastigheter där riksväg 84 skulle gå, efter vägbytet. Men nu, då genomfarten skjuts på framtiden minst tio år, har ett annat läge uppstått.

Forsa IF förstärker laget inför höstsäsongen – värvar anfallsspelaren från Iggesunds IK: "Jag saknade motivationen för att konkurrera". André Mickelsson lämnade Forsa inför säsongen 2017/2018, men nu är han tillbaka i det blåa stället. Dock med ambitionen att återigen ta sig uppåt i seriesystemet.

