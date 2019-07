NATTENS NYHETER: En person till sjukhus efter älgkrock • Krossade bilruta och stal golfbag

Nattens nyheter

Personbil och älg i krock på väg 84 väster om Hudiksvall – en person till sjukhus. Det var vid 23.32 under den sena onsdagskvällen som polis, ambulans och räddningstjänst larmades till en olycka väster om Hudiksvall där en personbil kört på en älg.

Inbrott i bil – slog sönder ruta och stal golfbag. Strax före 03-tiden under natten mot torsdag upptäckte en person att någon slagit sönder en ruta i föräldrarnas bil. Det visade sig senare vara en golfbag fylld med golfklubbor som stulits.

Morgonens toppnyhet

Hälsinge HallåMi en succé – osten utan hokus pokus. HallåMi tåls att jämföras med klassiskt producerad halloumi. När ägarna till Hälsinge HallåMi, beskriver vad som gör deras ost speciell, behövs ingen tid för fundering: "Våran är goare, mjukare, håller ihop på grillen och innehåller inte så mycket salt."

Sport

Fotbollsklubben firar 100 år – med att ge ut en bok. Under det magiska året 1919 startade många föreningar, så också Kilafors IF. I samband med klubbens hundraårsjubileum ger idrottsföreningen ut en jubileumsskrift över deras första sekel tillsammans. "Det är så mycket mer än bara idrott", säger Olle Nordquist, från Kilafors IF.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen?

Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023, inled meddelandet med HH eller maila tips@helahalsingland.se.

Tips tas även emot på telefon 0650-35555.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

►Helahälsingland.se ►E-tidningen Ljusdals-Posten ►E-tidningen Ljusnan ►E-tidningen Hudiksvalls Tidning ►E-tidningen Söderhamns-Kuriren

Följ oss på sociala medier

►Facebook ►Twitter ►Instagram

Ha en trevlig dag!