NATTENS NYHETER: Drabbades av inbrott under semestern • Ljusdal vidare i svenska cupen

Tjuvar bröt sig in i huset under semestern. En villaägare som hade varit bortrest kom hem och upptäckte att någon hade brutit sig in i huset.

Ljusdals IF vidare i cupen – hemmalaget avgjorde i slutet: "På rätt plats när inspelet kommer". Under onsdagskvällen inledde Ljusdals IF svenska cupen. Trots motstånd från en högre serie avgick hemmalaget med segern.

