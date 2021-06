NATTENS NYHETER: Blixten slog ned i två byggnader i Segersta • Fordon samlades i Ljusdal

Nattens nyheter

Blixten slog till igen – förråd i Segersta brann upp. För andra gången under lördagskvällen slog blixten ner i en byggnad i Segersta, Bollnäs kommun. "Blixten har slagit ner i ett förråd som har brunnit upp helt", säger Johan Berggren, insatsledare vid räddningstjänsten i Bollnäs.

Hundratals bilar samlades i Ljusdal. Ett hundratal bilar samlades under lördagskvällen i Ljusdal. "Det har varit en samling av bilar i Ljusdal efter att en planerad cruising ställts in", säger Per Dennerås, befäl hos polisens regionledningscentral.

