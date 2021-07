NATTENS NYHETER: Bilist smet från olycksplats • Högsommarvärmen fortsätter i dag

Nattens nyheter

Trafikolycka i Iggesund – inblandad bilist körde vidare. En av olycksbilarna avvek efter en krock i Iggesund på söndagskvällen.

Högsommarvärme. Soligt och varmt även under måndagen. Framåt onsdagen väntas sedan ostadigare och svalare väder drar in. I inlandet kan regn eller åskskurar förekomma lokalt under eftermiddagarna, enligt SMHI:s väderprognos.

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, ring 0650-355 55 eller mejla tips@helahalsingland.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: Helahälsingland.se • E-tidningen Ljusdals-Posten • E-tidningen Ljusnan • E-tidningen Hudiksvalls Tidning • E-tidningen Söderhamns-Kuriren

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram