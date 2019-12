NATTENS NYHETER: Bilist körde in i ett träd – en till sjukhus med ambulans

Nattens nyheter

Bil körde in i ett träd utanför Alfta – en till sjukhus med ambulans. En singelolycka inträffade sent under fredagskvällen på Vängsbrovägen mellan Vängsbro och Långhed utanför Alfta, Ovanåkers kommun. En person skadades vid olyckan och har förts till sjukhus med ambulans med oklart skadeläge.

Sport

Galna målshowen – slog till fem mål i derbyt: "Bara att gnugga vidare mot 300". Martin Söderberg gillar det här med derbyn. Hela elitseriens stora målkung sänkte nästan på egen hand Bollnäs med fem mål.

