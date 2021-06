Näsviken på väg mot succé – Isabel Brink om premiären: "Rätt häftigt att det gick så bra

Näsviken klev ut till matchen mot Sveg på samma sätt som alla lokala lag den är säsongen – utan en aning om var man egentligen står.

Och kanske är det ännu svårare som nykomling i en högre division?

– Tränarna sa att det var åtta spelare i laget som debuterade i division 2, vi stod upp bra och det är rätt häftigt att det gick så bra. Vi visste ju inte alls var vi stod, säger Isabel Brink, som efter några säsonger utan fotboll är med på allvar igen.

– Det är några år sedan jag spelade, jag slutade 2017. Jag spelade för Iggesund tidigare, men de lade ju ned sitt damlag. Det är i Näsviken, och blandat med äldre och yngre. Vi är sammansvetsade.

Och sammanhållningen tror hon blir viktig under en intensiv säsong.

– Vi kommer få kämpa hårdare i matcherna i år när det är en division högre, då är det viktigt med bra sammanhållning, säger Isabel Brink.

Matchen då? Näsviken fick en bra start när Sofia Bergström spelade in till Isabel Brink som kunde vända upp och via målvakten sätta 1–0. Det stod sig sedan till 77:e minuten då Sveg fick in kvitteringen till 1–1.

Ett resultat som stod sig tiden ut.

– Det var verkligen roligt att spela, det var varmt och solen låg på, men nu hade man kanske mer adrenalin än vanligt eftersom man längtat efter det här, säger Isabel Brink.