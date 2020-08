Näst minst spelad – då bjöd Simon Walls Silverstjärna på stjärnsmäll: "Behövde verkligen det här"

Att hon var näst minst spelad i loppet och gav drygt 122 gånger på toton syntes inte när hon långt ute i banan bläste förbi konkurrenterna och segrade på 1.25,1/1 660 meter.

– Hon behövde verkligen det här. Och jag också, sa Simon Wall efter loppet.

– Jag ställde av och betäckte henne när hon var riktigt i ordning för jag ville så gärna ha ett föl efter henne. Sedan började jag träna henne igen. Det strulade lite till en början, men nu fick hon äntligen utdelning, fortsatte Simon till Kanal 75.

Ungefär likadant såg det ut i avdelningen innan där Dannerohästen Lisa S.E. flög lågt långt ute i banan för Per Linderoth och tog sin första seger på ett par år. Här galopperade hemmahästen M.T.Montpellier när han var på väg att koppla greppet när man svängde in på upploppet. Körande Ulf Eriksson kunde ändå vara nöjd med kvällen som ändå gav en dubbel genom två segrar med Robert Bergh-tränade hästar. På V86 var det Alcala som glänste efter att ha släppt ledningen och och sedan klivit fram utvändigt ledande favoriten Steps From Heaven dryga halvvarvet kvar och därefter bara glidit undan sista biten.

I ett V5-lopp var stallkamraten Lome Storm minst lika överlägsen efter en tuff inledning i spåren innan han kunde överta ledningen efter 700 meter.

Kvällen inleddes med en hemmaseger då Tomas Pettersson avgjorde en tight trehästarsstrid med Vide Viking som fick nosen först på linjen efter en fin resa i andra ytter och tog första segern i sin sjätte start. Tiden blev 1.31,5/1 640 meter.

Mats Persson