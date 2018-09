Krönika: Jag vill bli mitt lyckligaste jag

Jag har kastat mig ut i soloentreprenörens värld och lämnat en fast anställning bakom mig. Det är dags för en förändring i mitt liv, det är dags att sluta vara så fruktansvärt feg. För detta har jag velat så länge.

Jag har bara inte vågat.

Jag har varit rädd, jag har varit en trygghetsnarkoman med livrem och hängslen och en flytväst ovanpå.

Man måste ju ha ett jobb. Man måste ta sitt ansvar. Man måste dra sitt strå till stacken och kunna betala sina räkningar.

Att säga upp sig var nog det läskigaste jag gjort i hela mitt liv. Som den duktiga flicka jag är och alltid har varit, var det ett beslut som tagit mig flera år att realisera.

Nu gör jag ett ärligt försök att förverkliga min dröm. Jag vill vara min egen chef, diktera mina egna villkor – och hjälpa andra små företag att överleva, växa, blomstra.

Lands- och glesbygd ligger mig så otroligt varmt om hjärtat. Jag vill att hela Sverige ska leva, och genom att utnyttja mina kunskaper inom kommunikation tror jag att jag kan bidra till tillväxt.

Jag lämnar inte mediebranschen bakom mig. Jag tar med mig allt jag har lärt mig om hur människor och samhället fungerar – och flyttar in i de sociala mediernas värld.

Marknadsföring. Ett jobbigt ord för en journalistsjäl, absolut. Men de går hand i hand. Båda delar behövs för ett demokratiskt samhälle. Ska våra mindre företag överleva och bidra till samhällets ekonomi och en hållbar framtid, så måste man höras och synas på sociala medier.

Och det gäller även för nyhetsmedia.

Varför törs jag nu då? Vad var det som gjorde att jag vågade ta steget ut från tryggheten?

Jag fick barn.

Kanske låter det kontraproduktivt, att lämna tryggheten när man behöver den som mest. Men för mig blir trygghet alltmer ett ord jag förknippar med lycka.

Jag tror att jag kommer bli mitt lyckligaste jag om jag driver mitt eget företag. Om jag får utnyttja min kreativitet på mitt sätt, för min skull.

Jag vet inte hur det kommer att gå. Det vet ingen. Men det man blir lycklig av, det brukar man klara av.

Jag kanske misslyckas. Det måste väl någonstans finnas med i bakhuvudet. Men jag lägger det så långt bak jag kan, tillsammans med alla reservplaner som jag kan tänka mig (det finns jobb för den som vill jobba och inte är kräsen).

Nu är det full fart framåt. Fake it til' you make it. Aint no mountain high enough och så vidare.

Livet får inte passera utan att jag ens försökt att följa mina drömmar. Så får det bara inte bli. Då kommer jag att bli bitter, och det är det nog ingen som vill bli.

Jag vill titta tillbaka på mitt liv och se att jag varit modig. Gjort saker som skänkt mig glädje och njutit så mycket jag bara kunnat.

Hej företagande!