Hälsingarna har skulder på över 1 miljard kronor – antalet saneringar ökar: "Många mår väldigt, väldigt dåligt"

Enligt den senaste statistiken från Kronofogdemyndigheten har 5 146 hälsingar skulder hos Kronofogden. Tillsammans är de skyldiga 1 090 444 990 kronor. En av dem sticker ut rejält – och är ensam skyldig 123 miljoner kronor.

Några av de vanligaste orsakerna till djup skuldsättning är enligt Kronofogden skilsmässa, sjukdom, arbetslöshet, olönsamhet i företag och överkonsumtion.

Trots att antalet personer i Sverige som drabbas av skulder minskar, ökar ändå det totala skuldbeloppet.

– Att det blir färre nu beror på att vi har låga räntor, befinner oss i en högkonjunktur, har bra arbetsmarknad och att många har fått skuldsanering, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogdemyndigheten.

Baksidan är att de som sitter fast i skuldfällan blir allt mer skuldsatta. De får fler skulder och beloppen är högre.

Att vara skyldig flera hundra tusen kronor eller mer kan verka hopplöst för den drabbade. För den som hamnar i svåra ekonomiska bekymmer finns det emellertid hjälp att få – i form av skuldsanering.

Antalet personer som ansöker om det har ökat kraftigt från 2007 fram till i dag. Och sedan den nya lagen om skuldsanering trädde i kraft i slutet av 2016 har drygt 31 000 personer i Sverige ansökt om hjälp.

– Den nya lagen gjorde att det blev enklare att ansöka om skuldsanering. Dessutom är det nu Kronofogden som sköter utbetalningen till fordringsägarna. Den nya lagen innebar dock inte några lättnader för vem som kan bli beviljad skuldsanering, säger Johan Krantz.

I Hälsingland har ökningen varit kraftig. Alla utom en kommun, Nordanstig, har dubblat eller nästan tredubblat sina ansökningar.

Under 2018 ansökte 262 hälsingar om skuldsanering och 194 beviljades. Flest ansökningar lämnas in från personer i Söderhamns kommun – som ökat från 25 ansökningar 2009 till 71 under förra året.

– Många som tar den första kontakten gör det för att söka skuldsanering. Många mår väldigt, väldigt dåligt och har levt med det här länge. Ekonomin påverkar allt. Mående, psyke och relationer. Det spänner över allt i livet, säger Josefine Lausen, budget- och skuldrådgivare på Söderhamns kommun.

Enligt en rapport från Kronofogden säker många hjälp alldeles för sent. Något som Josefine Lausen är benägen att hålla med.

– Vissa drar sig för att ta hjälp, på grund av att det finns en skuldbeläggning. Andra har inte vetat om att det finns hjälp att söka. När de väl kommer är det alldeles för ofta som skuldsanering är det enda alternativet.

Kronofogden har analyserat vilka faktorer som påverkar möjligheten att få skuldsanering. Enligt myndigheten finns det framför allt tre saker som är viktiga: orsaken till betalningsproblemen, ålder på de som ansöker och om de har besökt en budget- och skuldrådgivare. Däremot har skuldernas storlek ingen större betydelse.

– Normalfallet är att man får en betalningsplan på fem år, under vilken de får leva på existensminimum. Men för de som beviljas har det sett ut så länge, så deras situation blir inte sämre. Däremot får de äntligen ett avslut på det, säger Johan Krantz, analytiker på analysenheten.

Fakta: Det innebär skuldsanering

• Skuldsanering innebär att personen slipper betala hela eller delar av sin skuld.

• För att få skuldsanering ska personen sakna möjligheter att betala skulderna inom överskådlig tid. Det behöver inte handla om stora skulder, det är den personliga situationen som avgör.

• Orsaken till betalningsproblemen har stor betydelse. Skuldsättning på grund av sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet innebär större sannolikhet att få skuldsanering än exempelvis överkonsumtion.

• När Kronofogden beslutat om skuldsanering görs en betalningsplan där personen, lite förenklat uttryckt, får leva på existensminimum i några år för att sedan bli helt skuldfri.

Källa: Kronofogden.