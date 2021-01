Närgångna vargar oroar – flera ansökningar om skyddsjakt: "Svåra bedömningar"

Det var tidningen Svensk Jakt som var först med att rapportera om att flera ansökningar om skyddsjakt lämnats in till länsstyrelsen under den gångna veckan. Området det handlar om är litet och precis på gränsen mellan Bollnäs och Ovanåkers kommuner och har tidigare haft en problematisk vargtik.

De flesta ansökningar som nu kommit in är från privatpersoner som har sett vargarna på nära håll och som upplever en rädsla och otrygghet.

– Vi går igenom ärendena just nu, men jag kan inte säga något om när ett eventuellt beslut kommer att komma. Senast i början av nästa vecka hoppas jag vi har det, säger Sara Waern som är handläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Men ansökningarna kommer inte bara från privatpersoner. Även Ovanåkers kommun har skickat in en ansökan om skyddsjakt på vargarna.

– Det är minst en, men förmodligen två vargar som har sprungit väldig nära in på gårdar och tomter. Det har gjorts många observationer och på ganska litet område. De som bor där blir oroliga när vargarna kommer så nära därför har vi gått in med begäran om skyddsjakt, säger Håkan Englund (S), kommunstyrelsens ordförande.

I dna-analys av spillning som gjorts i området konstateras att det utöver vargtiken finns två hanar i området varav den ena vandrar tillsammans med vargtiken.

Länsstyrelsen har också sedan tidigare öppnat ett särskilt ärende där syftet ska vara att hålla lite extra koll på de närgångna vargarna.

– Vi samlar ihop all information vi har och sen går vi igenom tidigare rapporter från våra naturbevakare för att få en helhetsbild. Sen kan vi inte gå hur långt bakåt i tiden som helst heller. Jag håller på att sätta mig in i det ordentligt just nu så jag kan inte säga så mycket mer, berättar Sara Waern.

Vargarna markerar nu revir och vi har tidigare berättat om varg som setts vid bland annat Bolleberget och nära bebyggda områden inom Bollnäs kommun.

– De här ansökningarna som kommit in nu är lite svårare eftersom de handlar om personer som är rädda och otrygga, och då blir det alltid en bedömningsfråga som kan vara svår. Det är lättare att hantera ärenden där det finns tydliga skador och liknande, berättar Sara Waern.

Hur jobbar ni när det gäller just anmälningar som baseras på otrygghet?

– Vi har en vägledning via viltskadecenter som vi följer där det handlar om närgångna vargar. Vi får väga in allt vi kan och sen göra en bedömning efter det.