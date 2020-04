På tisdagskvällen skulle The Hebbe Sisters & Jan Adefelt Swingtime Trio ha gästat jazzklubben. Så blir det ju inte. Men The Hebbe Sisters bjuder i stället in till sin första livestreamade konsert på onsdag kväll den 22 april. Det blir en hög låtar i olika genrer, bland annat Gunhild Carlings Do Do Do, som finns på deras senaste singel.

Konserten läggs inte ut på Facebook eller andra sociala kanaler utan kan nås via denna länk.