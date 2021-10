När The Shadows och The Spotnicks kom till byn

Taket i Kårböle Kyrka lyfte nästan upp till himlen på fredagkvällen 1 oktober. Det svängde rejält när livebandet You bjöd på skön gitarrpop från tidigt 60-tal. Tommy Hellstedt, Peter Haag, Sören Andersson och Per Blomkvist framförde låtar från bland annat The Shadows och The Spotnicks storhetstid.

Runt 60 personer njöt, smålog och gungade i takt med den musik som många dansade till i sin gröna ungdom.

Majvor Ardbrandt och Anna-Karin Fredriksson vred tiden tillbaka och berättade om Kårböle som under 60-talet blomstrade. Fyra butiker, ett otal bensinpumpar och antalet elever i skolan var 60 barn. Skogsbolag byggde villor i området som fick namnet Marmabyn.

Majvor och Anna-Karin hedrade en av byns trogna invånare, Ingrid Persson, som inte längre finns med bland den skara Kårbölebor som varit byn trogen, och som genom sitt engagemang bidragit till byns trivsel.

Efter fikapaus spelades ytterligare några medryckande och igenkännande låtar innan publiken lämnade kyrkan med dans i benen, ett leende på läpparna och en nostalgikänsla i stora mått.

Ann-Marie Wästholt