När spelarna själva får välja – två profiler från Hudiksvall i ettans drömfemma: "Väldigt välförtjänt för båda"

När ATG Hockeyettan gjorde sin undersökning fick alla lirare säga sitt i "Spelarsnack".

Där fick de också utse en drömfemma för ligan.

I tuff konkurrens tog målvakten Magnus Åkerlund plats, och det trots att han bara spelat fem matcher i allettan på grund av en skada som visat sig vara segsliten.

– Det är smickrande, speciellt då jag har varit skadad. Det visar ju att man ändå har fått visa upp sig och gjort rätt någon gång. Extra kul att det är motståndare som har sagt sitt i undersökningen, man vill försöka vara så bra som möjligt för sina motståndare, säger Magnus Åkerlund i en kommentar till utmärkelsen.

Där är stjärnmålvakten också lite svävande vad gäller möjligheten till en snar comeback.

– Jag hoppas kunna spela lite innan säsongen är slut. Man gör vad man kan, det enda man vill är ju att spela. Jag inväntar läkares godkännande så får vi se om det blir mer speltid den här säsongen. Men det ser bättre ut.

Även den spelskicklige och effektive backen Erik Flood tog plats i drömfemman.

– Det är såklart jättekul att höra, det kan man inte sticka under stolen med. Det finns väldigt mycket bra spelare, men att vissa spelare i ligan tycker att man ska vara med i toppen är ju extra roligt. Men det är inte något jag kommer att lägga mycket fokus på, jag är nöjd med min säsong absolut men tycker som sagt att ligan är full av andra väldigt bra spelare också, säger nyckelspelaren som redan under grundserien var hela hockeyettans bästa back på att producera poäng.

På den vägen fortsätter han även i allettan, där Erik Flood efter 13 matcher ligger sjua i poängligan med sina 18 poäng (4+14) – bara Markis Kinijärvi är vassare i HHC med 19 poäng (7+11).

Hudiksvalls tränare Per Ljusteräng är så klart stolt över sina mest glänsande spelare.

– Jättekul, det är väldigt välförtjänt för dom båda. Magnus Åkerlund är ju tyvärr skadad för tillfället, men startade ju de tre första matcherna och hade 95 procent vilket är enormt imponerande. Flood har varit stabil genom hela säsongen, och ligger i topp nu också. Så jag tycker det är väldigt motiverat och en fin utmärkelse.

Mindre smickrande är kanske att att Hudiksvall tillsammans med Huddinge (båda med 19 röster) anses som det tredje mest överskattade laget, allra mest överskattat är Boden med 37 röster.

Men det ska också vägas mot att Hudiksvall får tipset som näst mest troliga lag (tillsammans med Piteå) att ta finalplatsen i allettan Norra – klar favorit där är Östersund.

När det gäller uppvärmningsmusik är Avicii (Levels) förstavalet bland spelarna, följt av AC/DC (Thunderstruck) och Scooter (How much is the fish?).

Totalt deltog 182 spelare från 19 lag i undersökningen. Visby Roma valde att helt avstå svara på enkäten.

FAKTA: Allettans drömfemma

Målvakt: Magnus Åkerlund, Hudiksvall

Backar: Erik Flood, Hudiksvall, Tommy Wargh, Boden

Forwards: Markus Persson (MVP), Borlänge, Magnus Isaksson, Piteå, Magnus Krüger, Huddinge.