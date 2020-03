När Söderhamn firar spelar spelmansgillet in lokal folkmusik: "Vi spelar med hela kroppen"

Söderhamns spelmansgille har fått bidrag och sponsring för att spela in folkmusik från Söderhamn under jubileumsåret 2020.

Gillet har därför valt ut tjugo låtar som de tycker är representativa för folkmusiken i Söderhamn.

– Vi vill ha en historik i urvalet, så det är litet grann av en dokumentation som vi gör, säger ordförande Ingemar Olofsson.

Därmed inte sagt att det bara är gammal musik som spelmansgillet spelar in. I urvalet finns flera nyskrivna låtar av medlemmar i gillet.

Nestorn Åke Frid och Pelle Svensson vars musik spritts över hela världen bidrar exempelvis.

Det är fyrtio år sedan gillet senast gjorde en inspelning och tre medlemmar är kvar sedan den tiden, Sören Blom, Göran Lövkvist och Kalle Frid.

– På den tiden var vi tolv som spelade nyckelharpa, nu är det bara två av oss kvar, säger Göran Lövkvist.

Under helgen har gillet hyrt in sig på teatern för att spela in under två dagar.

– Vi hann med hälften ungefär på lördagen men det går bättre idag när nervositeten börjar släppa, säger spelledare Per-Erik Molander.

Ljudtekniker och ansvarig för inspelningen är Kevin Sumner.

– Jag spelar in på sju kanaler och med liten akustik så att vi kan lägga på rumsklang efteråt, säger Kevin Sumner.

Arton musiker deltar i inspelningen och förutom fiol och nyckelharpa förstärks gillet med bas, gitarr och dragspel.

Marlene Collner spelar också munspel och durspel i gillet. Munspelet har hon hållit på med sedan hon var barn. Fiol lärde hon sig i skolan och durspelet fick hon ärva efter morfar och lärde sig i vuxen ålder.

– Jag började spela i Trönö och gjorde uppehåll när jag fick barn. Men det gick bra att börja spela efter det långa uppehållet. Att spela är som att cykla, har du väl lärt dig så kan du, säger Marlene Collner.

Söderhamns spelmansgille bildades 1983 och då hade Söderhamnsortens folkdanslag och sitt eget spelmanslag.

Numera finns bara gillet kvar och de samlar på måndagarna ett tjugotal musiker i Norrtullskyrkan.

– Nyrekryteringen går väl så där, men det brukar komma ungdomar från musikskolan och spela med oss på måndagar, säger Per-Erik Molander.

Numera avlidne musikprofilen Kalle Norin betydde mycket för att hålla liv i spelmansgillet förklarar ordförande och spelledaren.

– Numera tycker vi att det är bra drag i folkmusiken. Vi får en hel del publik när vi spelar i Söderala på somrarna, säger Ingemar Olofsson.

Skivinspelningen är nu klar för att mixas och under våren ska gillet jobba med att göra fodral och ett medföljande häfte med information om musiken.

I sommar räknar gillet med att släppa en skiva till försäljning och vill då ha en rejäl skivsläpparfest på en plats som i likhet med tidpunkten ännu inte är bestämd.

– Vi tänker oss att skivan, detta jubileumsår ska bli årets julklapp i Söderhamn, säger Ingemar Olofsson.