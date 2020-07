När Ljusdalskarusellen snurrade: "Gick över generationsgränserna"

I Hylands radioprogram medverkade både etablerade artister och amatörer. Det var till exempel i Karusellen bandyspelaren Gösta "Snoddas" Nordgren slog igenom 1952, då radiolyssnarna för första gången fick höra honom sjunga Flottarkärlek.

Initiativtagare till Ljusdalskarusellen var den då 34-årige Arne Nilsson, som var aktiv nykterist i IOGT-logen Angantyr. Till vardags satt han i biljettluckan på Ljusdals järnvägsstation. Det program han presenterade i folkparken följde till stor del radions förlaga.

Arne Nilssons dotter, Lena Hovi, som var fyra år den första säsongen, har många minnen från 50-talets karusellsomrar.

Hon berättar hur hon, tillsammans med sin mamma och lillebror, åkte med pappa Arne till folkparken.

– Vi kom dit ganska tidigt, men det var alltid någon pensionär som redan var där.

Karusellkvällen inleddes ofta med allsång ledd av Arne Nilsson. För kompet svarade ett husband, en karusellorkester.

– De var hemma hos oss, och pappa och spelmännen satt i vardagsrummet och övade. Så det var mycket sång och musik, minns Lena Hovi.

Ett populärt inslag vid karusellkvällarna var inslaget Pengarna eller lådan.

– Det var tre lådor i olika färger, och så låg något i varje låda, berättar Lena Hovi.

En person ur publiken fick komma upp på scenen och välja en låda. Arne Nilsson gav sedan personen valet att istället för lådans innehåll få en summa pengar.

"Konferencieren Arne Nilsson bjöd hela 95 kr. för en låda, men hr Karl-Erik Sandkvist var ståndaktig och föredrog innehållet. Han visade sig ha gjort ett gott kap – lådan innehöll nämligen en reseradio", skrev Ljusdals-Posten om ett tillfälle.

– Jag minns en äldre dam som fick en cykel, och någon fick en fin klänning, säger Lena Hovi.

Men det hände också att det var ett misstag att välja lådan istället för pengarna.

– Det var i någon låda det låg en burk surströmming.

Precis som hos Hyland i radion gavs amatörer möjlighet att visa upp under kvällarna i folkparken. En som tog chansen var 15-åriga Marie-Louise Ingmansson. Idag heter hon Tynong i efternamn och bor i Trönödal, och hon minns väl den där kvällen i folkparken.

– 1955 hade IOGT ett läger i Gunnarsbo, och på kvällen vid lägerelden slet jag åt mig ett lakan som jag svepte om mig, och sjöng Zarah Leanders Vill ni se en stjärna.

Artistens manér kunde hon härma, efter att ha sett sångerskan på teve.

– Arne Nilsson var ledare på lägret, och han sa "Du ska vara med i Karusellen!", berättar Marie-Louise Tynong.

När det var dags att gå upp på scen i folkparken bar hon en grön klänning som hon sytt själv.

– Det var gräsligt spännande, säger Marie-Louise Tynong om sin scendebut, som av lokaltidningen beskrevs som"skrattretande och spexbetonad".

Genom åren har det blivit fler framträdanden för henne, bland annat i olika revyföreställningar.

Dragplåster vid karusellkvällarna i Ljusdals folkpark var oftast populära och riksbekanta artister av olika slag. Det kunde lika gärna röra sig om en komiker, som en vissångare, ett storband eller artisten bakom årets landsplåga.

– Varenda vinter åkte pappa till Stockholm, till någon artistförmedling, och bokade sommarens artister, berättar Lena Hovi.

Den bäst betalda artisten karusellsommaren 1955 var just Zarah Leander.

"Dyraste utgifterna har artistgagerna varit. Rekordet i utgiftskolumnen ståtar Zarah Leander med: 2000 kr. för en kväll", kunde lokalpressen avslöja. Det motsvaras av drygt 28 600 kronor i 2020 års pengavärde.

Det hände också att onsdagskvällarna bjöd på utländska artister. Till de mer celebra hör Duke Ellington, som framträdde med sin orkester folkparken 1963.

"(...) det förnämsta orkesterbesök i folkparken som troligen förekommit. Duke Ellington visade med sin musik att han är still going strong, sina 64 år till trots", skrev Ljusdals-Postens reporter.

"När Mood Indigo spelades blev det anmärkningsvärt tyst bland publiken, och man kunde riktigt känna en kontakt mellan orkester och publik."

Efter att scenprogrammet avslutats plockades bänkarna bort från rotundans golv. Därefter spelade aftonens orkester upp till modern dans. Kavaljererna fick köpa danspolletter, och varje gång de bjöd upp en dam så fick de lämna en pollett.

De som ville dansa gammeldans gick över till den lilla dansbanan, där kanske Tjock-Anders kvintett bjöd på en schottis, polka eller hambo.

Även om den sista Karusellen i radio sändes 1954, fortsatte logen Angantyr med sin version i Ljusdals folkpark.

"Karusellflugan, som under den Hylandska radioepoken så livskraftigt surrade överallt ute i bygderna, verkar nu har fått för stor dos DDT och gör inget större väsen av sig. Så är det mest överallt. Utom i Ljusdal", skrev lokalpressen i mitten av 50-talet.

– Karusellkvällarna gick över generationsgränserna, säger Marie-Louise Tynong som minns hur hon brukade cykla till folkparken tillsammans med sin mormor.

Det var vanligt att ett par tusen, eller fler, trängdes på bänkar och stolar framför scenen i dansrotundan.

– Där satt man som packade sillar, berättar Marie-Louise Tynong.

Arne Nilsson arrangerade även karusellaftnar på andra orter.

– Han åkte till bland annat Sundsvall och Bollnäs och körde Karusellen där, berättar Lena Hovi.

Under 60-talet gjorde pop och rockmusiken sin entré i folkparken, och fick under decenniets senare hälft allt större utrymme. Då gästades karusellkvällarna av landets populäraste popband, exempelvis The Shanes, Hep Stars, Tages och Ola and the Janglers. Men då hade Arne Nilsson dragit sig tillbaka och ersatts av andra "karusellskötare".

Sommaren 1974 snurrade Karusellen i Ljusdal sitt sista varv. Året efter tog folkparksföreningen över som arrangör för onsdagsnöjet, under rubriken Kul i parken.