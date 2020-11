När Cuo tog över blev det Kul i parken – från Lee till Jerry

Sedan 50-talet hade IOGT-logen Angantyr hyrt folkparken på onsdagskvällarna, och arrangerat Ljusdals karusellen under sommarmånaderna. När de meddelade att 1974 skulle bli den sista karusellsommaren, fick Curt-Olof Wennberg under hösten i uppdrag av folkparksföreningens styrelse att ta fram ett artistprogram som kunde genomföras i föreningens regi kommande sommar.

Curt-Olof Wennberg, Cuo kallad, hade som 28-åring valts in i styrelsen tre år tidigare, och från och med 1972 ansvarade han för parkföreningens artistarrangemang.

– Det var jag som ordnade artisterna, och var ansvarig för produktionen när de kom till parken. Att det finns ordningsvakter och hela den biten, minns Curt-Olof Wennberg.

Redan som tonåring hade han jobbat i folkparken under karusellkvällarna. Ibland assisterade han konferencier Arne Nilsson, och så gick han med låda på magen och sålde godis åt kioskägaren Gustaf Jansson. Curt-Olof Wennberg minns speciellt en kväll när affärerna var osedvanligt goda. När “den italienska sångsensationen” Robertino uppträdde i juli 1961.

– Jag sålde så mycket godis att jag fick springa in till Gustaf Jansson på restaurangen. Fyll på, fyll på, fyll på.

Som ansvarig för artistunderhållningen i folkparken blev Curt-Olof Wennbergs första uppdrag att vända trenden med sviktande publiksiffror.

“Utan överdrift har Ljusdals folkpark gått nästan i botten publikmässigt”, skrev lokalpressen i maj 1975. Karusellkvällarna hade föregående sommar haft ett publiksnitt på knappt tusen besökare. Gruppen Solar Plexus, med bland andra makarna Carl-Axel och Monica Dominique och Tommy Körberg, hade endast lockat 400. Flest drog imitatören Bosse Parnevik, som drog ett par tusen.

Men Curt-Olof Wennberg hade en plan. På tre år skulle trenden vändas, och publiken vara tillbaka i folkparken. Strategin var att locka besökare även under dagtid på vardagarna. Bussturer från bostadsområdet Gärdeåsen sattes in alla dagar utom lördagar under juli och augusti. Barnpassning ordnades i parken, så att föräldrar kunde lämna sina små en stund, för att få egen tid att uträtta ärenden på köpingen.

Redan i mars hade Curt-Olof Wennberg presenterat ett program för onsdagarna för styrelsen. Nytt för året var namnet – Kul i parken. Men i mångt och mycket följdes Karusellens upplägg, med en konferencier, amatörer, etablerade artister och dans.

Först ut Kul i parken-sommaren 1975 var den amerikanske låtskrivaren och skivproducenten Lee Hazlewood som kompades av Mats Rådberg och Rankarna.

Om det berodde på att en Mallorca-resa lottades ut på programbladet varje Kul i parken-kväll, eller om artistutbudet var mer i publikens smak ska vara osagt, men när onsdagskvällarna summerades efter säsongen hade publiksnittet näst intill fördubblats från föregående år. Flest drog Rockfolket samt kvällen med Ted Gärdestad och Harpo med 2200 inlösta. Sommarens lägsta publiksiffra fick Jokkmokks-Jokke. 850 personer kom när han besökte parken, ungefär lika många som vid hans framträdande året innan. Något som säger en del om vilken åldersgrupp som nu besökte folkparken.

Totalt skulle 114 artistkvällar komma att genomföras under rubriken Kul i parken genom åren. Fram till 80-talets mitt gjordes 7-8 onsdagskvällar per år, men successivt blev det allt färre. 1989 bara två – med Orup och Roxette. Också publiktillströmningen varierade. Ett lågvattenmärke var Wilmer X som 1993 endast förmådde locka 300. Och året efter, när parkföreningen lämnat över till den första i raden av privata arrendatorer, drog Lena Philipsson knappt 100.

Den sista Kul i parken-kvällen arrangerades den 28 juli 1993, med rock’n’roll-veteranen Jerry Williams på scenen. Passande nog, han är den pop/rock-artist som uppträtt flest gånger i folkparken – 13 gånger. Första gången 1964.

"Säga vad man vill om Jerry Williams, men det går inte att bli besviken på honom. Han gör vad han alltid gjort och det är väl därför han är så älskad”, skrev Ljusdals-Posten.

I en serie artiklar ska vi nu göra nedslag i folkparkens historia och titta närmare på några av de mest minnesvärda artistbesöken under Kul i parken-eran.