Namnsdagsbarnet Torkel är veckans Hej hälsing: "Jag dagdrömmer om Charlie Granberg"

Namn: Torkel Bohjort

Ålder: 53

Yrke: Journalist/formgivare, typ

Bor: Brunnmyra, Bollnäs

Aktuell: Namnsdagsbarn den 26 februari, en aning unik som sådan då endast runt 400 män har Torkel som tilltalsnamn i Sverige. Dessutom ständigt aktuell med dockskåpet i Helga och på Instagram.

Vi frågar – Torkel svarar:

Hälsinglands bästa utflyktsmål: Familjen Froms altan.

Symbolen för Hälsingland borde vara: Jag tycker bocken duger bra som den är.

Bästa matställe i Hälsingland: Hemmablind för fantastiska Lilla K och Pizzeria Milano svarar jag ändå La Banca i Ljusdal. Men jag har nog en fling med hela den köpingen.

Mitt senaste inköp: En lite udda återutgivning av Roberta Flacks album First take, som kommer att skinna mig totalt när det landar hos tullen.

Min superkraft: Jag är fenomenal på att sova.

Min vanligaste dagdröm: Jag sitter på La Banca och så kommer Charlie Granberg in genom dörren. Han skiner upp. Hela han blir ett leende!

Min största kunskapslucka: Det mesta som är av större vikt, är jag rädd.

Person jag beundrar: Jag svarar mamma (det känns både ärligt och faktiskt också taktiskt rätt).

Senast gnolat: Rena rama ding dong. Oväntat!

Linjerat eller rutat papper, eller blankt? Blankt.

Den här historiska händelsen skulle jag vilja vara med om: Vore det inte rätt fantastiskt att få sitta med i studion kvällarna när Frank Sinatra sjöng in Cycles-skivan?

Vill du resa bakåt eller framåt i tiden?: Jag skulle gärna åka 40 år tillbaka i tiden till Arbrå IP när jag helt oväntat gjorde ett hat trick. Hur gick det till? Hur såg jag ut?

Mitt favoritplagg: Jag har femtio par skor som kan passera som ”mitt favoritplagg”. Det beror på vilken dag det är bara.

Jag är en sån som: Har lite för många skor.

Bästa ljudet: Frank Sinatras röst, Prefab sprouts lugna låtar, Kate McGarrigles piano på Talk to me of Mendocino eller kaffebryggarens gurgel en lördagförmiddag.

Min favoritpryl i köket: Kaffebryggaren utan tvekan.

Favoritverktyg: Jag är ovän med allt som finns i en verktygslåda.

Det äldsta föremål jag äger: Morfars gesällprov från hovslagarakademin i Stockholm är från 1938. Det finns säkert nåt äldre här, men inget som också har ett sånt personligt värde.

Då förvånade jag mig själv: När jag en hel morgon gick och gnolade Rena rama ding dong.

Så förhåller jag mig till min ålder: Jag åker med bara. Reflekterar nog aldrig över den, men förvånas över hur barnen bara brakar på.

Om jag vann 17 000 kronor: Med tanke på nuvarande läge skulle jag nog bara fortsätta gå i mjukisbyxor men sen kanske hitta på nåt när läget återgår (?) till nåt mer ”normalt”.

Min bästa gå bort-present: Lite vin och en Dockskåps-magnet.

Då är jag som snyggast: Precis innan jag ska lägga mig. Totalt bortkastat. Då gråter jag en skvätt över detta faktum och så ser jag eländig ut igen.

Senast lästa bok: Mitt uppe i Kjell Andersson-biografin och korrläser samtidigt Mats Lundbergs kommande roman.

Min favoritfilm: Seven.

Bästa tv-program: Enormt förtjust i Tunna blå linjen.

Jag hejar på: Bollnäs GIF.

Det ska jag ha som valspråk när jag blir regent: Tills det blir för mycket av det goda kan det bara blir mer.

Min hobby: Jag är nog så pass nördig med skivor och att lyssna på musik att man kan kalla det en hobby. I övrigt vet jag faktiskt inte. Fick jag bättre utdelning i trädgården skulle det kunna bli en hobby.

Min bästa doft: Jenka.

Mitt senaste sms: ”Oväntat trött trots gynnsamma temperaturer och det faktum att veckan redan ger oss onsdag.”

Min kändaste kompis: Det är lite klent på den fronten.

Det närmaste jag kommit att dö: Usch. Det var inte bra fråga.

Min favoritapp på telefonen: Den man sms:ar med.

Senaste gången jag bad om en autograf: Det kan vara så att det var Elvis Costello utanför Konserthuset i Stockholm. Tre kvällar på raken för en herran massa år sedan.

Min största beundrare: Jag tror inte det finns nån som har sån tveksam världsuppfattning att jag är nåt att beundra. Men det finns nog nån som gillar mig.

Filmen om mitt liv skulle heta: Boing

Om jag skulle ställa en bra fråga till mig själv: Hur känns det?

Och svaret: Oerhört bra.

Det vet nästan ingen om mig: Allt är ute. Jag har till och med skrivit en krönika om att jag lagt av en rökare i Paul McCartneys pojkrum. Finns inget mer att berätta.

Det gör jag i kväll: Ser vad som händer och försöker hänga med. Och lobbar för pizza.

Därför att: Barn är här, både stora och små. Jag kan ana mig till att det resulterar i disk. Eller att jag eldar pizzakartonger.

Hej Hälsing ställer frågor till aktuella personer från landskapet och publiceras varje vecka här på Helahälsingland och i helgbilagan Helga.