Nämnd går back 28 miljoner – coronapandemin kan förvärra läget: "Verksamheten blöder pengar"

Det är framförallt försörjningsstödet som gör att det lyser rött i budgeten som rymmer totalt 156 miljoner. Totalt har man under årets första fyra månader betalat ut drygt 15,7 miljoner kronor i försörjningsstöd, det är en ökning med 30 procent jämfört med samma månader ifjol.

Det här gör att prognosen nu säger att man kommer spräcka budgeten för just försörjningsstöd med 12 miljoner kronor i år.

– Första frågan är varför det ökar. Är det människor som hamnar utanför arbetsmarknaden på grund av permitteringar nu, är det social dumpning från andra kommuner? Är det en kombination av de här två? Eller finns det en tredje orsak? Högsta prioritet är att undersöka vilka grupper som drar vilka kostnader så att vi sätter in rätt åtgärder, säger Pär-Olof Stål (C).

Man har tidigare tagit beslut om olika aktiviteter som ska leda till att rätt person får rätt pengar. Det handlar bland annat om en mer aktiv matchning av personer till arbete och egen försörjning.

– Försörjningsstöd är det sista man ska få och i en kort period, säger Pär-Olof Stål (C).

Läs mer: Så ska de skenande kostnaderna för försörjningsstöd stoppas: "Man behöver inte uppfinna hjulet"

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat under flera år. Det handlar dels om fler arbetslösa som söker komplettering av sin egen inkomst via försörjningsstöd. Men det handlar också om så kallad social export. Där socialt utsatta människor dumpas av andra kommuner där det finns lediga bostäder. Söderhamns kommun har fått minst 17 hushåll som har kommit hit via social export.

– Man bosätter sig här för att det finns lediga bostäder, men vi kan inte erbjuda ett arbete. De personerna kommer knacka att på dörren till socialkontoret och behöva försörjningsstöd, säger Pär-Olof Stål (C).

Coronapandemin kan också komma att påverka kostnaderna för försörjningsstödet. Redan nu syns ett ökat antal nya ansökningar.

– Vi har nog inte sett det värsta ännu, ju längre krisen pågår desto fler kommer det drabba. Det är inte ett orimligt antagande att unga människor som blir av med jobbet och som inte är ansluten till A-kassa eller fack med inkomstförsäkring, kommer tvingas gå till socialkontoret, säger Pär-Olof Stål (C).

Förra veckan skrev samtliga partier i Söderhamn under ett stabiliseringspaketet som ska lindra effekterna av coronapandemin. Man förstärker flera nämnders budget med extra statsbidrag.

Läs mer: Coronakrisen sätter spår i kommunens ekonomi – nytt paket ska säkra upp: "Ett stort gemensamt ansvar"

Arbetsmarknads- och socialnämnden får två miljoner för arbetet med skyddsbedömningar och stöd till familjer. Politikerna ser även på längre sikt att pandemin kan påverka arbetsmarknaden med ett ökat antal arbetslösa. För att fokusera på det arbetet satsas tre miljoner per år för 2021 till 2023 i ett centralt paket för att jobba med integration och egenförsörjning.

– Det är jättebra att det inte bara anses vara en verksamhet för ASN att bedriva utan att hela kommunen har den uppgiften. Jag tror det kan få effekt redan första halvåret. Det är en ofantlig aktivitet nu på arbetsmarknadsenheten med att få till extra tjänster till människor som idag går på försörjningsstöd, säger Pär-Olof Stål (C).

Läs också: Kärnverksamhet hotas – miljoner saknas för arbetsmarknads och socialnämnden

Men det är inte bara försörjningsstödet som är orsaken till de röda siffrorna i budgeten. Kostnaderna har också ökat för den externa placeringen av barn och unga och skyddsplaceringar. Totalt handlar det om cirka 3 miljoner kronor.

– Kan man jobba förebyggande så man slipper göra externa placeringar bidrar det också till kostnadsreducering, säger Pär-Olof Stål (C).

Samtidigt har arbetsmarknads- och socialnämnden besparingskrav på 10,7 miljoner. Men det är inget som nämnden klarar av att lösa i dag och det bidrar därför till det totala underskottet på 28 miljoner.

– Här måste hela kommunen se över så vi inte har dubbletter och tripletter av funktioner. Att vi kan samla de på ett mer enhetligt sätt och dra nytta av varandra, säger Pär-Olof Stål (C).