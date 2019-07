Mytomspunna utflykter runt om i Hälsingland – för stråken som Näcken

För den som vill du upptäcka Hälsingland och kanske samtidigt lyssna till något spännande och mystiskt har Viktor Hansson och Robert Fors från Historier från Hälsingland flera intressanta förslag. Här är platser som hör ihop med avsnitt från podden, perfekta att besöka under semestern.

Bollnäs kommun

Plats: Hårgaberget

Avsnitt: Hårgasägnen (00:00 – 17:30)

Många har redan besökt Hårgaberget och än fler har hört talas om dess sägen med tillhörande låt. Det sägs att när dansen var som vildast kom självaste Djävulen på besök och tvingade ungdomarna att dansa tills endast skallarna återstod. Men känner ni till att det finns närapå åtskilliga versioner av berättelsen? En sägs till och med vara en förlaga till den idag Hälsinglands mest berömda sägnen.

Berget reser sig 211 meter över havet och är enkelt att vandra uppför via en stig. Väl uppe kan en vidunderlig utsikt över sjön Varpen beskådas, den märkliga dansplatsen besökas samt några rader i toppstugans gästbok lämnas.

Hudiksvalls kommun

Plats: Blacksåsberget

Avsnitt: Troll – förr och nu (40:40 – 54:47)

”Visst är jag rik men min syster i Blacksåsberget är så mycket rikare”, sägs Gruvfrun i Falukoppargruva en gång ha yttrat för en forbonde från Forsa. Det har lett till att åtskilliga lycksökare förgäves sökt efter malm i bergets inre. Blacksåsberget är också hemvist för troll. Än i dag sägs de visa sig oftare där än på någon annanstans i Hälsingland, till och med mitt på ljusa dagen.

En av Hälsinglands absolut vackraste utsikter finner man uppe från på Blacksåsbergets topp. Vid det 150 meter branta stupet möts man av en milsvid utsikt med Dellensjöarna i norr och havet med Hornslandet i öster. Det finns två vägar upp på berget. En brant stig utgår från Blacksåsvallen och letar sig upp på berget från öster samt en lite lättare på ”baksidan”.

Ovanåkers kommun

Plats: Voxna Bruk

Avsnitt: Spöken, spökhus och hemsökta platser 4 (16:55 – 34:07)

Voxnabruks Herrgård har kallats för Hälsinglands enda slott. Herrgården uppfördes av brukspatron Kristoffer Müller under 1790-talet, det vill säga under den tid då Hälsinglands största gruvor var aktiva i det närliggande Gymåsberget. Många har genom åren intygat att Herrgården kryllar av spöken och kanske är det Hälsinglands mest hemsökta plats? Bland annat så berättas det om en viss pianomelodi som man hörde under 90-talet.

Förutom Herrgården så finns det många andra sevärdheter i Voxnabruk. Strax nedanför Hälsinglands enda slott så finns det anvisningar till flertalet platser, däribland den gamla masugnen och den mytomspunna varggrottan.

Söderhamns kommun

Plats: Sagberg

Avsnitt: Rövare och det sista spöstraffet (08:08 – 14:40)

Via Härnebokvarn eller Västbyvägen tar man sig till Sagberg. Förutom att njuta av utsikt över Ödmårdens trolska skogar kan man längs vandringen se ett av Norrlands största klapperstensfält samt ett stort flyttblock som kallas kaffekokaren. Men det Sagberget är allra kändast för är stigmannen Tjuv-Jon som hade sitt tillhåll uppe på berget i en grotta. Där undanhöll han sig och sina rikedomar från kronans män och det sägs att han ska ha gömt en skatt i berget. Tjuv-Jons grotta kan man än idag krypa runt i och på Sagberg finns även en grillkåta.

Ljusdal kommun

Plats: Kajevallsleden

Avsnitt: Vittra – Hälsinglands landskapsväsen (26:50 – 38:50)

Är det något det finns gott om i Hälsingland så är det vandringsleder, en av dessa är Kajevallsleden som med sina 43 kilometer tar dig från Ljusdal till Delsbo. Något annat det finns gott om är Vittra, det väsen som Ebbe Schön tilldelade Hälsingland när han utsåg landskapsväsen 2008. Hälsinglands fick Vittra på grund av den rika fäbokultur som funnit i landskapet. Längs Kajevallsleden ska just detta väsen åtskilliga gånger ha skådats, framförallt strax öster om Kajvall.

Nordanstigs kommun

Plats: Hasselasjön

Avsnitt: Sägner (06:00 – 08:02)

Hassela har genom åren fostrat otaliga spelmän. Men varför kommer så många spelmän just från dessa trakter? Kan det bero på att ett visst väsen ofta figurerar i traktens sägner?

I de många åar som rinner ut i Hasselasjön sägs ingen mindre än Näcken hålla till och för man sig rätt kan man få lära sig att föra stråken av honom. En av dessa var Spel-Erik och utanför Fjusnäs sägs det att han ska ha mött Näcken, möter ni kanske också honom?