Myhrers sista tävling inställd – karriären är över: "Det känns tomt, tråkigt och skönt samtidigt"

De tidigare beskeden var att André Myhrer skulle avsluta karriären under den kommande helgen utan publik.

Nu ställs istället tävlingarna in på grund av coronaviruset – det innebär att Myhrers karriär är över.

– Någonstans får man se vad som är värt att genomföra och med tanke på vad som händer just nu är det helt rätt att sätta hälsan först, säger André Myhrer.