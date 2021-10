Mycket nytt att lära om fiskarkapellen längs Norrlandskusten

Efter den innehållsrika boken om "Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland", har antikvarierna Lars Nylander, Hälsinglands museum och Daniel Olsson på Länsmuseet Gävleborg, tillsammans med arkeologen Bo Ulfhielm, fortsatt norrut.

Ingen annanstans i landet finns det så många bevarade fiskarkapell, från 1600-talet och framåt, som i Härnösands stift visar det sig. I nyutgivna boken "Fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland" dokumenteras och presenteras 18 bevarade fiskarkapell som minner om fiskarlivets hårda levnadsvillkor och utsatta position i äldre tid. Kapellen var en viktig samlingsplats för befolkningen.

Det finns omkring 40 bevarande kapell runt Sveriges kuster, och den största delen finns längs Norrlandskusten. De flesta används än i dag för sommarkonserter, gudstjänster, dop och bröllop.

– Gävlefiskarna har varit närvarande längs hela kuststräckan och byggde flera av kapellen, berättar Daniel Olsson.

Under 1600- och 1700-talet var en stor del av Gävle stads befolkning fiskare, och på våren packade de in sina familjer och förnödenheter i båtar som tog dem upp till fiskelägena norrut för att stanna under ett halvår. Även fjärrfiskare från andra städer flyttade långt för att fiska. Under vinterhalvåret stängdes allt ner och fiskeredskapen kunde förvaras inne i kapellen.

Gävlebohamnar kallades de fiskelägen som innehades av fiskare från Gävle.

Fyra kapell i Medelpad och 14 i Ångermanland, från Skags kapell i norr till Brämöns kapell i söder, har närstuderats – och dessutom resterna efter tidigare kapell. Tio kapell som tidigare varit osäkert daterade har undersökts genom att en borrkärna tagits ur timret. På så sätt har Brämöns fiskarkapell blivit äldst i länet, äldre än Ulvöns kapell.

– Den dendrokronologiska undersökningen visade att Brämöns kapell var äldre än man tidigare trott, virket fälldes omkring 1618-1620 berättar Daniel Olsson.

Flera nya kunskaper och insikter har kommit under arbetets gång. Lars Nylander, som är konstvetare, har imponerats av det rika måleriet i en del kapell.

– Det häftigaste måleriet finns i kapellen i Barsta, Ulvö och Trysunda, det innehåller ett myller av olika motiv, säger Lars Nylander.

Bland annat har man fått mer kunskap om Roland Johansson Öberg, (1675–1680), bondson från Sörbyn på norra Ulvön. Han signerade målningarna i Ulvö kapell 1719. Här möts besökare till exempel av en lång svit bilder om den förlorade sonen.

– Utifrån stilen kan vi se att han också målat i Barsta kapell tjugo år tidigare, berättar Lars Nylander.

En annan intressant målare är Olof Gåhlin,(ca 1750–1821) vars måleri i Trysunda kapell är det enda med hans signatur.

På de äldsta stockarna i kapellen finns också ristningar. Men det är inte klotter av besökande fiskare i första hand, utan de har fungerat som en gästbok, där prominenta personer som präster och handelsmän har ristat in sina namn.

De flesta kapellen går att besöka under sommaren och i boken presenteras vart och ett av dem ingående. Landhöjningen har gjort att kapellen nu ligger ännu längre från havet än de gjort från början.

Något som också är tydligt är utsmyckningarna i kapellen, som ofta är äldre än själva byggnaderna. Medeltida skulpturer och överdimensionerade predikstolar visar att sockenkyrkornas bortplockade inredningar återanvändes som inredning i kapellen. Kapellen har också smyckats med votivskepp, torkade fiskar och mer exotiska djur, som en sköldpadda i Skags vapenhus.

Boken om Medelpad och Ångermanland har gjorts på uppdrag av Härnösand stift och är en fortsättning på den inventering som stiftsingenjör Björn Björck i Uppsala stift tagit initiativ till.

Efter "Fiskarkapellen i Medelpad och Ångermanland" är det inte omöjligt att det blir en fortsättning.

– Det finns fem kapell i Västerbotten och fem i Norrbotten. Det finns också fiskarkapell på den finska sidan av Bottenviken, säger Lars Nylander.

