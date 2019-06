Musiksommaren 2019 i Hälsingland – de uppträder i din kommun

Se även: STOR LISTA: Alla sommarevenemang i Hälsingland – dag för dag

LJUSDAL

Dans i Nor

Plats: Åsliden, Färila

Datum: 18/6 Martinez, 25/6 Mannerz, 2/7 Jannez, 9/7 Perikles, 16/7 Casanovas, 23/7 Sannex, 30/7 PerHåkans, 6/8 Highlights, 13/8 Expanders, 20/8 Titanix, 27/8 Foxie

Sidskogens dansbana

Plats: Sidskogen, Järvsö

Datum: 29/6 PerHåkans

Emma med vänner

Plats: Little hell, Lillhällevägen 160, Ljusdal

Datum: 29/6 Emma med vänner, 10/8 5-årsjubileum för Little Hell countryfestival med bl a Hometown Marie, Emily Winter och Martin Forsmo, Helmer och Wilmer och Emma Svensson med band

Trädgårdsscenen

Plats: Rosehills, Ljusdal

Artister: 4/7 Hurula, Johanna Bakke, DJ, 7/7 Opera-afton i Glashuset, 11/7 Lisa Ekdahl och DJ, 18/7 Deportees, Louisa Westling, DJ, 25/7 Falakumbe, Louise Rosén, DJ, 1/8 Härjet + Stefan Sundström, The Protenders, DJ, 8/8 Rock night 80-tal

Stenegård

Plats: Stenegård, Järvsö

Datum: 5–7/7 Järvsö Pride med artister och events, bland andra The lovers of Valdaro, 20/7 Diggiloo med bland andra Jessica Andersson, Magnus Carlsson, John Lundvik, Mimi Werner, Arvingarna och Brolle

Dans på Näsbergs loge

Plats: Korskrogen

Datum: 6/7, 13/7, 20/7, 27/7

Musik på Svedbovallen

Plats: Svedbovallen, Järvsö

Datum: 9/7 Samantha Ohlanders & Staffan Jonsson, 16/7 Låta Myttje, 23/7 Örjan Hansers & Ulf Nilsson, Helsinge Storpolska, 30/7 Sara Karlsson & Robert Jerfström, 5/8 Lena Jonsson & Arvid Svenungsson

Valla Open

Plats: Hembygdsgården, Valla, Färila

Datum: 12/7

Artister: Musikfestival med pop, rock, folkmusik, dans, trolleri, opera och musikal

Crêperiet

Plats: Järvsö crêperie

Datum: 18/7 Baskery, 24/7 Nathan James, 31/7 Whitney Shay

Ljusdals folkpark

Datum: 19/7 Hälsingevind

HUDIKSVALL

Kafékväll

Plats: Kanalcaféet, Dellenbaden

Datum: 21/6 Helén Tanzborn med kompgrupp, Café playlist med unga, lokala förmågor, 22/6 Gunnar Johansson country band, 23/6 Emelie Junsten med band, 26/6 Emma Härdelin och Mikael Grahn, 6/7 Resonans med Per-Ola Häggblom, 13/7 Samuel Wennstig med band, 20/7 Ljus och lykta, 31/8 Lyskväll med La Batré

Klubb på berget

Plats: Köpmanberget

Datum: 22/6, 6/7, 13/7, 20/7, 3/8, 10/8, 31/8

Musikcafékväll

Plats: Jennys, Silja 394, Hudiksvall

Datum: 24/6 Ulrika Beijer med vänner, 1/7 Bob, Hank and Joe, 8/7 Friends & Enemies, 15/7 Neighbours, 22/7 Ulrika Beijer Rock & Blues Experience, 29/7 Helena och Henrik, 5/8 Ömsom, 12/8 Black and Blue

Toner i Strömbacka

Plats: Strömbacka Brukscafé

Datum: 26/6 Tobias och Victoria, 3/7 Ida Rissanen & Mattias Wiklund, 10/7 CeeBee & The Voice, 17/7 Bob, Hank and Joe, 24/7 The Nightdrivers, 31/7 John-Edwin, 7/8 Visafton med bl a Nils-Erik Persson, 14/8 Tobias Larsson Band

Dans i bygdegården

Plats: Delsbo bygdegård

Datum:29/6 Strike, 13/7 Junix

Tisdagsmusik

Plats: Ystegårn, Hillsta, Forsa

2/7, 9/7, 16/7, 23/7 Gustaf Johnsson & bandet The Unmarried Queen med hemliga gäster

Borka brygga

Plats: Magnus kök, Borka brygga, Enånger

Datum: Musikkvällar med Friends & Enemies 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8 /8

Delsbostämman

Plats: Delsbo forngård

Datum: 4-7/7

Evenemang: 4/7 Upplev skolan som den var förr, för barn 7-12 år, på Ås skola på Delsbo forngård, berättarföreställningen Fröken på Svea bio, konsert med WAO samt jam och pub på Svanbacken, 5/7 Kreativ mindfullness på Kilalogen, föredrag om folkdans i Bönhuset, dans på logen, danskurs med Sveke Jonsson, 6/7 Öppen scen, Trio Rop, Fri Folk Form, gammeldans, familjeföreställning, Tailcoat, Tarraband, Axvy, dans, m m, 7/7 Stämma med bl a kyrkbåtar, Thore och Thuva Härdelin, öppen scen, Breda gatan, Trio Wolski, Clownen Manne o co, Två och en orgel, Vågspel, visstuga, gammeldans, sånglekar och dans

Visor vid Rångsjön

Plats: Svanbacken hotell, Delsbo

Datum: 5/7 Billy Opel och Hälsingefyr, 11/7 Engmans kapell, 17/7 Carola, 25/7 Tomas Andersson Wij, 6/8 Steve'n'Seagulls

Mössöns visfestival

Plats: Scenen vid Bystugan, Mössön

Datum: 13/7

Evenemang: Visfestival med Åsa Jinder, Hälsingefyr, Yankees, Eva Norberg-Forsberg, Leonard Thinsz-Jansson med vänner

Norrbostämman

Plats: Norrbo hembygdsgård

Datum: 14/7

Evenemang: Stämma med Trio Törn, Triakel, allspel, allsång, öppen scen, Två otrevliga flickor, sångkurs m m

Bjuråkersstämman

Plats: Bjuråkers forngård

Datum: 15-21/7

Evenemang: 15/7 allsång, 17/7 gammeldagsmat och musikunderhållning, 18/7 spelkväll, 19/7 matmarknad med öppen bakstuga, Gästernas afton, förstämma, 20/7 Dans i logen, förstämma med Hälsingefyr, 21/7 Bjuråkersstämman med kyrkbåtar, stämmogudstjänst, högtidstal, scenuppträdande med bl a Ann-Marie backlund, Tove Nilsson, Bo Karlsson m vänner, GUF och Mittfolk, Strands Trio med Swing, Quilty, Klint-Olle, Per Romin, Thomas von Wachenfeldt, Tomas Söderlund, dansuppvisning, buskspel, gammeldags mat, hantverksvisning, barnaktiviteter m m

Kvällsstämma

Plats: Norrbo hembygdsgård

Datum: 19/6 Tommy Hansson och Britt-Marie Jonsson, 26/6 Låta Myttje, 3/7 Invigning av Musik vid Dellen, Tuva Härdelin och Kristina bergström, Bengt Frykman, 10/7 Kristofer Sundman kvartett, 17/7 Christer Sund, 24/7 Emma Härdelin och Arne Holmberg, 31/7 Bröderna Bergström, 7/8 Kjell-Pke Hamrén, Ingmar Höglund, Björn Eriksson och Mark Lambrecht, 14/8 Anna och Emma Svensson, 21/8 Small Group, 28/8 Pålles Bodega

Hudikkalaset

Plats: Rådhusparken

Datum: 25–27/7

Artister: Bland andra Laleh, Timbuktu, Tjuvjakt, Fricky, Emma Steinbakken, Max wassen, Snövit, Sharks, Segertåget, Engmans kapell, Lady Loveless, Electric Feel Good, Cornelia Jakobs, Scaramanga, Mares, Imenella, Swedish Tiger Sound, Thuna, Awaze, Yung Hannes, Albin Lee Meldau, Casper the Ghost, med flera

BOLLNÄS

Folkets Park

Plats: Folkets Park, Långnäs, Bollnäs

Datum: 26/6 Sommarkväll med Robert Wells trio and the Vocalettes, Sebastian Walldén, elever från estetprogrammet och Dansoteket, 13/7 The Legends, 16/7 Hälsingevind, 19-20/7 Bollnäsyran, 2/8 Karlslundsfestivalen, 24/8 Bollnäs surströmmingsskiva

Lilla k's Live

Plats: Lilla k's trädgårdskök, Bollnäs

Datum: 3/7 Nadja Evelina, 12/7 Thomas Ringvall, 24/7 Tornados, 31/7 Cosmetisk Heesvijk, 9/8 Quiz & musik med Bohjort & Grip

Loses visfestival

Plats: Vridscenen, Loses

Datum: 19-20/7

Artister: Povels Naturbarn, Eva Hillered, Andy Fite, Py Bäckman, K-G Malm, Annika Fehling AFT, Jimmy Ginsby, Maria Blom, Christer Jonasson, Pierre Ström, Olle Svensson, med flera

Opera på Finnskogen

Plats: Vridscenen, Loses

Datum: 26-28/7

Evenemang: Mozarts Figaros bröllop i Pirates of the Caribbean-tappning med bl a Hannah Körner, Karin Mobacke och Vilma Skäryd. 27/7 Jakten på den försvunna skattkistan - barnopera

Persmässan

Plats: Hembygdsgården Mårtes

Datum: 26-27/7

Artister: Moa Lignell, Linn Wikblad, Pernilla Andersson m band

Vishelg

Plats: Karisma Trädgårdsscen, Undersvik (Bygdegården Hagaborg vid dåligt väder)

Datum: 27-28/7

Artister: Kari Sjöstrand, Henrik Christensen, Fredrik Olsson, Ro.t (Rebecka O'Nils, Jenny Klefbom och William Bülow)

Karlslundsfestivalen

Plats: Långnäsparken, Bollnäs

Datum: 2-3/8

Artister: Corroded, Mimikry, Lastkaj 14, Nekromant, med flera

Kilafesten

Plats: Knöttas IP, Kilafors

Datum: 30-31/8

Artister: Da Buzz, Nina Söderqvist, Engmans kapell, Nanne Grönvall, Dr Bombay, Top Catz, Per Persson och Nya packet, Noice, Ebba Gold, Kings of Rock, Heavy grip, Time Machine, Uggly strix, Örjan Torstensson, DJ Electric

SÖDERHAMN

Tisdags- och fredagsdanser

Plats: Bergviksparken

Datum: 18/6 Pär Norlings, 25/6 Ola & Jag, 28/6 Martinez, 2/7 Holéns, 5/7 Thor Görans, 9/7 Löpsjötorparns, 12/7 Micke Ahlgrens, 16/7 BarraBazz, 19/7 Engdahls, 23/7 Vakant, 26/7 Streaplers, 30/7 Christers, 2/8 Donnez, 6/8 Lasse Eriksson, 9/8 Tommys, 13/8 Strike, 16/8 Sounders, 20/8 Agneta & Peter, 23/8 Mats Bergmans, 27/8 Serenad, 30/8 Jive

Mellan skogar berg och dalar

Plats: Norrala, Mo, Söderala, Ljusne, Söderhamn

Datum: 24-30 juni

Evenemang: 24/6 Konsert med solocellist Ola Karlsson och Valeria Resjan i Ulrika Eleonora kyrka, 25/6 Sommarkväll på logen med Lars Nylander, 26/6 Pianoafton med Bengt Andersson i Trönö kyrka, 27/6 Musik- och hantverksdag i Ranbogården med bland andra Emma Härdelin och Rune Broberg, 28/6 Musik med Mats Carlsson, Magnus Billström, Catharina Ericsson och Bo Ericsson i Erik-Anders-gården, 29/6 Jazzfrukost i Berga brystuga med Ulrika Zettersten, Thomas Jutterström och Ove Lundström, Kristina Elfversson och Stellan Alneberg i Mo kyrka, 30/6 Borgmästarbrasset i Erik-Anders-gården, Avslutningskonsert med Musica Vivas kammarorkester, Jenny Eklund, Boel Hillerud i Ulrika Eleonora kyrka

Östra berget

29/6 Club Oscars, 6/7 Club Oscars, 13/7 Club Oscars, 17/7 Hälsingevind, 20/7 Club Oscars, 27/7 Club Oscars

Jazzfrukost på logen

Plats: Berga Brystuga

Datum: 29/6 Ulrika Zettersten, Ove Lundström, Thomas Jutterström, 13/7 Martina Sahlin och Jonas Eklund, 3/8 Duon Divine (operafrukost)

Ljusnebadet Star Events

Plats: Ljusnebadet

Datum: 29/6 Nanne Grönvall, Emil Assergård, William Stridh

Sommartrivsel på berget

Plats: Östra berget, Söderhamn

Artister: 4/7 Anna Bergendahl och William Stridh, 11/7 Hanna Ferm och Liamoo, 18/7 Tommy Nilsson, 25/7 Zeana, Anna Sahlene och Lily Wahlsteen

Ljusnerocken

Plats: Ljusne arena

Datum: 6/7 Crankdown, m fl

Sommarkväll på logen

Plats: Berga Brystuga

Datum: 9/7 Melvin Persson och Janne Persson, 23/7 Joel Nyman och Bengt Andersson, 30/7 Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell

Världsarvsjazzen

Plats: Erik Anders-gården, Söderala

Datum: 19-21/7.

Evenemang: Jazz och folkmusik i Jan Johanssons anda med bland andra: Ida Sand, Victora Tolstoy, Karin Hammar, Lisas, Rydberg & Långbacka, Xenomania, Ale Möller, Tall Tales, Meta Roos & Trio X, Kinga Glyk Band (PO), Blacknuss Allstars, Symbio, Söderhamns spelmansgille, Monica Dominique

Bergviksmarknaden

Plats: Parken i Bergvik

Datum: 26-28/7

Evenemang: Tredagars marknad, med tivoli, mat, och underhållning. 26/7 Kvällsdans till Streaplers, 27/7 Billy Opel och Rock Unlimited, 28/7 Familjedag med Pettson & Findus

Sockenrocken

Plats: Trönö IP

Datum: 10/8

Artister: Tiny Lizard, Jansson &Nord, Onelegged Onions och Scavengers

OVANÅKER

Dans i Jössebo

Plats: Jössebo vildmarkscamp.

Datum: 22/6 Excess

Jussifest i Voxnabruk

Plats: Voxna kyrka, Voxnabruk

Datum: 8/7

Evenemang: Två konserter till Jussi Björlings ära, med bland andra Per Lindström, Sabina Bisholt, Bengt Krantz, Karin Mobacke

Öjeparken, Edsbyn

Datum: 18/7 Hälsingevind

Playwood

Plats: Öjeparken, Edsbyn

Datum: 24/7

Artister: Tomas Andersson Wij, Linn Wikblad, Zenil, Christoffer Jonsson

Stormässan

Plats: Forsparken, Alfta

Datum: 3/8

Evenemang: Folkparkskväll med karnevalståg, Småstadsliv, John Lindberg Trio, Jive, Deejay Mike

NORDANSTIG

Spiksmedjan

Plats:

Datum: 25/6 Friends & Enemies, 2/7 Thomas von Wachenfeldt, 9/7 Knoplerz, 16/7 Bob, Hank & Joe, 23/7 Helsinge Reg, 30/7 Käcken & Garefors

Dans på Älvstagården

Plats: Älvstagården, Jättendal

Datum: 28/6 Casanovas, 12/7 Blender, 30/8 Jannez

Musikkväll

Plats: Bergsjö hembygdsgård

Datum: 4/7 Dom andra, 11/7 Käcken och Garefors, 18/7 Yrväder, 8/8 Nordanstigs spelmanslag

Musikkväll

Plats: Teaterlokalen, Mellanfjärden

Datum: 5/7

Artister: Quilty - irländsk folkmusik

Bergsjöparken Hundskinnet

Datum: 20/7 Hälsingevind

Jussifest i Strömsbruk

Plats: Strömshall, Strömsbruk

Datum: 31/8

Evenemang: Konsert till Jussi Björlings ära, med bland andra Per Lindström, Sigrid Vetleseter Böe, Erik Rosenius, Ströms bruksorkester.

Med reservation för ändringar.