Musikhjälpen krossade målet på 150 000 – utmanar fler företag att bidra: "Har blivit hela Hudiksvalls angelägenhet"

När Musikhjälpen avslutades på lördagseftermiddagen, stod det klart att målet att samla in 150 000 kronor var uppnått – med råge.

– Just nu vet vi inte riktigt hur mycket mer vi har fått in. Men bössan är öppen någon vecka till så det går bra att fortsätta att bidra, sa Ulrika Beijer.