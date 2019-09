Musikalfrossa i Bollnäs: "Jag ryser för att det är så fint"

För den som gillar musikaler var kulturhuset i Bollnäs rätt plats att vara på under torsdagskvällen. Runt 300 personer hade letat sig dit för att se musikföreställningen "Från Broadway till Duvemåla" som innehåller en mix av välkända låtar från de stora musikalerna.

Carin W. Fredin var en av dem som kommit för att se föreställningen tillsammans med sin väninna Margareta Nordin.

– Det är min bästa kompis barn som är regissör och sjunger. Jag har varit och lyssnat på henne när hon har uppträtt i bland annat Danmark, berättade Carin W. Fredin.

Viktoria Tocca som regisserat uppsättningen och även sjunger, berättade från scenen att hon satte samman föreställningen efter att ha jobbat som musikalartist utomlands under många år och sedan kommit tillbaka till Sverige.

– Den är resultatet av den frustration jag kände över hur svårt det var att komma in som musikalartist i Sverige när man varit borta ett tag.

Den allra första föreställningen hölls i en fullsatt Berwaldhall i Stockholm våren 2016. Och det har blivit många fler sedan dess. Det här var tredje gången som föreställningen kom till Bollnäs.

Publiken bjöds bland annat på låtar som Come What may (Moulin Rouge) och You're the one that I want (Grease).

Och besökarna verkade mer än nöjda. När Viktoria Tocca berättade att hon skulle framföra en låt från Såsom i himmelen gick det ett sus genom publiken.

När hon så sjöng låten "Den tid jag har" lutade sig Margareta Nordin mot sin väninna och viskade: Jag ryser för att det är så fint.