Motorklubb söker permanent tillstånd på flygfältet – boende oroliga: "Bullret är kärnfrågan"

Tävlingarna i Hudiksvall på 1970- och 1980-talet var legendariska. Alla de stora förarna har kört i Hudiksvall. Hazze From, Lee-Anders Hasselström – och "Lampan" Ramsten fick till och med sitt namn efter en tävling på flygfältet i Hudiksvall.

Men i takt med att fler banor byggdes runt om i landet, svalnade intresset för Hudiksvall ute i landet. Tills för några år sedan när Brinkarna Construction AB köpte flygfältet.

I Brinkarnas ägo har flygfältet i Hudiksvall fått tillbaka sin forna glans. Fortfarande är det en liten bana som varken rymmer många tävlande eller stora publikmassor, men standarden på banan har förbättrats avsevärt. Nu tillhör banan en av de allra bästa banorna i sin storlek i landet.

Tidigare har arrangörsklubben Hudiksvalls Motorklubb skickat in en tillståndsansökan för varje arrangemang, men nyligen ansökte de om permanent tillstånd.

Uppmaningen kom från kommunen, då verksamheten på banan är årligen återkommande. I samband med ansökan skickade kommunen ut en skrivelse till 124 hushåll i området kring banan, som fick möjlighet att lämna synpunkter för och emot verksamheten.

De synpunkter som inkommit gäller främst ljudnivån.

Det finns allmänna råd från Naturvårdsverket om buller från motorsportbanor. Enligt de råden är 60 decibel maximal ljudnivå vid yttervägg. På motorbanor med mycket lågt utnyttjande, mindre än tio verksamhetsdagar per år, bör ett högre riktvärde få gälla enligt Naturvårdsverket.

Enligt en bullermätning klubben gjort kan bullernivån på 60 decibel tillfälligt överskridas för två, tre fastigheter – något som enligt Naturvårdsverket är acceptabelt.

Klubben framhåller också att det bara är runt tio procent av det totala antalet fordon som medverkar under tävlingarna som kan alstra sådant ljud att man kommer upp i de ljudnivåerna, och då maximalt under tio sekunder per körning.

Brink jämför med Tierp Arena, som kör de absolut snabbaste bilarna och motorcyklarna.

– De går efter Naturvårdsverkets riktlinjer med max tio bullerdagar per år, och närmaste grannen är inte ens 100 meter från banan, och där får man låta 90 decibel mot yttervägg.

Vad som framkommer av de svar som kommit in från kringboende, är de också rädda för att ett permanent tillstånd ska innebära att det blir mycket fler körningar på banan än vad som är i dag. Något som Henrik Brink avfärdar.

– Vi mäktar inte med att anordna fler tävlingar och träningar än vad vi har i dag.

Någon fastighetsägare har även uttryckt oro för vattentäkten som finns i anslutning till banan. Men enligt kommunens va-avdelning är det acceptabelt med en motorbana inom vattenskyddsområdet och de konstaterar att HMK uppfyller alla riktlinjer. Inte heller räddningstjänsten, polisen eller Region Gävleborg har något att erinra.

Henrik Brink ser ett mervärde i aktiviteterna på flygfältet.

– Det har körts dragracing här sedan 1970-talet. Att vi kan anordna testkörningar eller tävlingar här är bra för besöksnäringen, och hotell- och restaurangbranschen. I sociala medier omnämns Hudiksvall i betydligt större omfattning nu än tidigare tack vara vår verksamhet på flygfältet. Vi hjälper till att sätta Hudiksvall på kartan.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Fredrik Juhlin på Norrhälsinge miljökontor gör dock bedömningen att verksamheten inte utgör något allmänt intresse och att störningen från verksamheten inte kan anses vara av tillfällig karaktär och kan därmed utgöra en olägenhet för människors hälsa.

I ett svar på miljökontorets remiss skriver Henrik Brink att varje arrangemang på flygfältet attraherar runt 1 500 besökare och 300 tävlande och teammedlemmar, dock inte under senaste säsongen på grund av pandemin.

"Klubben har i dagsläget drygt 1 400 medlemmar. Vi har därför svårt att förstå miljökontorets resonemang när de anger att evenemanget saknar ett allmänt intresse," skriver Hudiksvalls Motorklubb i sitt svar till miljökontoret.

– Bullret är kärnfrågan. I övrigt är det hanterbara miljöeffekter det handlar om, säger Fredrik Juhlin.

De riktlinjer som Naturvårdsverket angivit som vägledande gäller motorsportanläggningar. I svaret till kommunen skriver Hudiksvalls Motorklubb att de anser att flygfältet i Hudiksvall inte är en motorsportanläggning utan en anläggning enbart för dragracingverksamhet. Klubben hänvisar till ett par domar i Mark- och miljööverdomstolen där domstolen godtog ett riktvärde om 70 decibel upp till 75 decibel i bullernivå.

Motorklubben anser att de riktlinjer som Mark- och miljööverdomstolen angivit ska vara vägledande i även detta ärende.

I skrivelsen till motorklubben skriver miljöinspektör Fredrik Juhlin att även om verksamheten på många sätt bidrar med positiva värden, bedömer miljökontoret att intresset att förhindra olägenheter och värna människors hälsa väger tyngre. Juhlins slutsats är att lokaliseringen inte är förenlig med miljöbalkens regler.

Planen från miljökontorets sida är nu att boka in ett möte med HMK innan nästa möte i Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd som tar beslut i ärendet. Nästa nämndmöte är satt till den 10 december.