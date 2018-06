Bra fart på Tierp Arena – hälsingeförare håller sig i topp

I fyra dagar pågår tävlingarna, och under tävlingarnas första dag var det sportsmanklasserna som kvalade.

Stock/Super stock är helgens största klass, 32 bilar hade kvalat på torsdag eftermiddag.

Efter fjärde kvalrundan var Mathias Färm, Örebro, i kvaltopp, 1,17 under index. Sen följer två hälsingar. Kvaltvåa är Lars "Bärsen" Björklund, Söderala, 1,16 under index, och kvaltrea, Lars Nyberg, Hudiksvall, 1,13 under.

Thomas Strand, Söderhamn, har kvalat på sjätte plats, men drabbades dessvärre av problem i kvalet på torsdag eftermiddag, och fick bogseras från banan.

Allt eftersom dagen led förändrades vädret, och det var svårt för de syrekänsliga Stock/Super stock-bilarna att notera några snabbare tider.

Även i Juniordragster återfinns tre hälsingar bland topp tio. Fanny Andersson, Näsviken, är kvalfyra, Jesper Norin, Forsa, kvalsjua, följd av Lina Andersson, Näsviken. Totalt har 27 Juniordragsters kvalat under torsdagen.

I Super street har fjolårets totalvinnare, Uffe Lundgren, Norrala, kvalat på en tredje plats. Christer Gustavsson, Borlänge, var kvaletta.

För sportsmanklasserna återstår fortfarande några kvalrundor, men under fredagen börjar proklasserna, som kör om EM-poäng, kvala, och fokus kommer att ligga där. Men det finns ännu chans att förbättra sin kvalposition.