Både silver och brons till hälsingeförare: "Jag är bara glad"

141 tävlande i 16 olika klasser gjorde upp om vinsterna under helgens Mid Sweden Nats på Sättna i Sundsvall.

Här kan ni se bilder från helgens tävlingar i Sundsvall:

Förutom viktiga poäng i den riksomfattande EDRS-serien, körde även Stock/Super stock och Competition ett direktavgörande SM under Sundsvallstävlingarna.

Stock/Super stock var tävlingens näst största klass och hade lockat 18 deltagare, varav sex från Hälsingland.

Vad gäller banans beskaffenhet torde inte Stockåkarna klaga, hela fem av dem körde mer än en sekund under index.

Lars Nyberg, Hudiksvall, var kvaletta, 1,13 under index. Kvaltvåa var Lars "Bersen" Björklund, 1,07 under, liksom kvaltrean, Lars Johansson, Rättvik, även han 1,07 under. Theodor Brandt, Stockholm, körde 1,04 under index, och Uffe Edwardsson, Kungsör, exakt en sekund under.

Men redan i första elimineringsrundan, i mötet med kvaltian Per Fagerström, försvann kvalettan Lars Nyberg, då han drabbades av ett motorhaveri.

Fagerström fortsatte sedan genom stegen ända fram till semifinal där han breakade ut sig i mötet mot "Bersen".

"Bersen" å sin sida började med att eliminera ut kvalelvan Lars Bodén, Hudiksvall, för att därefter ha en solo i andra rundan, innan han mötte Fagerström i semifinal. Där slog "Bersen" till med sin bästa tid för helgen, 10,902, och var därmed i final mot Lars Johansson, Rättvik. Där hade "Bersen" lite för bråttom och tjuvstartade, och därmed var SM-silver, ett faktum.

–Jag är glad ändå. Jag trodde inte att jag skulle kunna ta en SM-medalj till, säger "Bersen" som har ett SM-guld från 2014.

Även Per Fagerström, Näsviken, har ett SM-guld sedan tidigare, år 2011. Nu fick han nöja sig med brons.

– Jag hade den absolut bästa reaktionstiden någonsin i semifinalen, 8/1000-sekund, och så breakade jag ut mig, suckar Fagerström. Jag gick förbi "Bersen" precis på mållinjen, det skilde kanske en halv framskärm, och så körde jag för fort i stället. Men jag är nöjd med ett brons också, säger Fagerström.

Även årets SM-vinnare, Lars Johansson, har tagit SM-medalj förut. 2015 tog han ett SM-silver.

– Och det misstaget gör jag inte om, säger Lars och skrattar.

– Man tror ju inte att det ska gå hela vägen, även om man alltid åker för att vinna. Men man måste ha en bra dag också, det är så små marginaler. Det kan skilja bara ett hårstrå på mållinjen.

Klassen Juniordragster kör en SM-serie över sju deltävlingar, där efter helgens tävlingar ledaren heter Fanny Andersson, Näsviken.

Fanny kvalade som sexa och tog sig sedan hela vägen till semifinal där hon dessvärre blev utslagen av Victor Helander från Bålsta. Segrade gjorde Pontus Söderlund från Tierp.

Juniorerna har nu en deltävling kvar i SM-serien, i Lindesberg kommande helg, så det är bara hoppas att formen håller i sig för Fanny.

Även i Competition kördes ett direktavgörande SM, och vinnare där blev Mathias Stenström, Ransta. Han vann finalen över Daniel Jedborn, Skellefteå, och med Jens Eklund, Umeå, på tredje plats.

Mathias Stenström kör med en unik motorkombination, en fyracylindrig hemimotor med turbo där motorblocket kommer från en Top Fuel och topparna från en Funny car. Vevaxel och kamaxel har Mathias gjort själv, och efter helgens tävling är Mathias bil den fjärde snabbaste fyracylindriga bilen i hela världen.

– Hade jag inte släppt gasen nu hade jag varit den tredje snabbaste, det fattas bara 2/1000-sekund, säger Mathias, som inte hunnit köra så mycket med bilen ännu.

– Det här är bara fjärde tävlingen med motorn, så jag måste säga att det har fungerat fruktansvärt bra.

Han var även full av beundran över arrangemanget.

– Jag måste tacka arrangörerna, det har varit en väldigt bra genomförd tävling, och banan har varit grymt bra.

Hälsingland kunde räkna in ytterligare ett par segrar under söndagen, detta genom Tomas Jonsson, Korskrogen, som vann Super compbike-finalen över Ulf Fridolfsson från Österbybruk, och Uffe Lundgren, Norrala, som besegrade Christer Gustafsson, Borlänge, i Super streetfinalen.

För SHRA Sundsvalls del blev det hemmaseger i klassen Pro ET där Patrik Svensson vann finalen över Ida Söderman.

Vinster innebär att Patrik numera kan titulera sig Track champion, vilket ger honom en biljett till höstens finalen på Tierp Arena.

– Track champion, det låter det, säger Patrik och skrattar.

I Super comp blev det en finalplats för Pontus Garefelt, Sundbruk, där han dessvärre tjuvstartade.

– Men jag är otroligt nöjd. Jag stod lite djupt i stage, det var nog det som gav mig rödlyktan, men det gör inte så mycket, jag är jätteglad över min finalplats. Det är ju första året med bilen, jag kunde aldrig drömma om att det skulle gå så här bra.

I samband med prisutdelningen på söndag eftermiddag, uppmärksammades även en av SHRA Sundsvalls största eldsjäl, Tommy Edström, som numera pensionerat sig, efter att oförtrutet jobbat för föreningen i över 40 år. Edström fick utmärkelsen Guldratten av föreningen och Svenska Bilsportförbundet.