Möt Kurirens reportrar – Felicia Andersson: "Ingen dag är den andra lik"

Namn: Felicia Andersson.

Ålder: 26.

Bor: I Söderhamn.

Gör: Arbetar som allmänreporter på redaktionen.

Från: Sandarne i Söderhamns kommun.

Hur länge har du arbetat som journalist?

– Jag fick fastanställning på Kuriren hösten 2016. Dessförinnan hade jag arbetet ett par somrar på redaktionen och gjort en kort praktik i Söderhamn 2014 medan jag utbildade mig på Mittuniversitetet i Sundsvall.

Varför blev du journalist?

– Det som lockade först och främst var att få vara kreativ genom media. Historieberättande med hjälp av foto, film och text. När utbildningen väl startade blev det viktigaste inte hur det sades, men att det sades.

Vad är det bästa med att arbeta som journalist?

– Att få träffa människor från alla möjliga bakgrunder och vara med om saker som man i sitt privatliv annars inte hade upplevt. Det är otroligt varierande, ingen dag är den andra lik.

Vem skulle du vilja intervjua?

– Jag har egentligen ingen specifik person jag skulle vilja intervjua, men ett samtal med USA:s president Donald Trump vore väl minst sagt spännande.

Berätta om något särskilt minne från dina år som journalist.

– Jag minns en morgon när jag kom in till redaktionen och möttes av en exalterad nyhetschef som ville att jag skulle fota under ett reportage om renoveringen av Norrala kyrka. Det innebar att jag skulle följa med arbetarna upp till klocktornet på ställningen som stod på utsidan av byggnaden. Så där gick jag, 45 meter upp med grov svindel, tung utrustning och kängor som just den dagen oturligt nog hade klack.

Jag överlevde uppenbarligen, men sedan dess går jag alltid till jobbet i plattsulade skor.

Vad skriver du helst om för ämne?

– Jag är en allätare som intresserar mig för det mesta. Men det blir alltid lite extra roligt att skriva när det handlar om historia eller kultur.

Om du inte arbetat som journalist, vad hade du arbetat med då?

– Lärare! Det går lite hand i hand med journalistiken, att upplysa och informera så fler får kunskap om saker och ting.

När du inte är på redaktionen och jobbar utan är ledig, vad gör du då?

– Jag älskar att resa och upptäcka världens natur och kultur. Det har jag saknat otroligt mycket under coronapandemin. Vardagskvällar spenderas dock oftast i soffan framför serier. Men, ibland blir det ett träningspass eller till goda vänner för middag.

Vad är det bästa med att arbeta i Söderhamns kommun?

– Det finns så många fördelar med att arbeta på hemmaplan. Jag känner till dess historia och människorna, och när du skapar förändring på riktigt gör du det för en kommun som du verkligen vill det bästa för.

Och skärgårdsreportagen. Vilken lyx!