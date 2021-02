Möt Emil – en skäggig datanörd och brandman: "Vill folk kalla mig idiot får de göra det"

I serien Vi ses! träffar vi välkända ansikten i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Personer som många känner igen, men som vi kanske inte vet så mycket om. Den här gången får du veta mer om Emil Afzelius från Arbrå, som är ett känt ansikte i flera sammanhang.

Den snart trettiotreåriga spelnörden från Arbrå är en utåtriktad och underhållande karaktär som gärna bjuder på sig själv. Bakom ett frodigt skägg skymtar allt som oftast ett finurligt leende.

Emil Afzelius är bland annat ett välbekant ansikte på Ica supermarket i Arbrå, där han jobbat i omkring 18 år, såväl som butikschef som ansvarig för charken.

– Med åren har jag byggt upp ett förtroende hos kunderna, så man är lite av ett känt ansikte i byn. Alla vet vem jag är, men jag kanske inte vet vilka alla andra är. Det är ganska roligt.

Jämte jobbet på Ica balanserar han uppdraget som deltidsbrandman sedan åtta år tillbaka. Var tredje vecka har Emil beredskap vilket kort och gott innebär att alltid vara redo.

– När ett larm kommer är det bara att släppa allt och åka till brandstationen så fort som möjligt. Vi har fem minuter på oss innan bilen ska vara i rullning.

Som brandman är det lätt att bli poppis bland barnen, särskilt då kåren har för vana att bjuda på godisregn.

– Vi försöker vara med på jippon runt i byn, speciellt på Fotbollens dag. Men det kan bli lite fel också...

Emil berättar om den gången då en grupp förskolebarn kom in på Ica och kände igen honom som brandman.

– Då frågade jag "vad är det som är så bra med brandmän?" Då säger en tjej "jo för då får man godis". Då tänkte jag "nej, nu har det blivit fel".

Men det är inte bara enkelt att vara deltidsbrandman med beredskap. Det är svårt att planera sin tid och är även en omställning för familjen.

– Jag måste ofta tänka om, men jag trivs med det. Det känns bra att kunna göra nytta. Det är för byns skull helt enkelt.

Emil sätter sig ner i gamingstolen vid skrivbordet i vardagsrummet.

– Det är här the magic happens, säger han.

På fritiden brukar Emil Afzelius livestreama via Twitch, där andra människor online kan se när han spelar i realtid, i likhet med att följa en fotbollsmatch.

– Vissa tycker om att titta på livesändningar på tv för att det kan hända mycket, och det är detsamma med streaming. Jag streamar för att det är en kul grej. För mig är datorspel ren avkoppling.

Skrivbordet liknar ingenting annat med två stora skärmar, en studiomikrofon och ett mixerbord. Emil har också riggat en kamera på ett stativ och två skarpa studioljus.

– Det är egentligen inte nödvändigt utan en nördig grej.

Zelda är en favorit som hängt med länge, men Emil spelar egentligen allt möjligt och är inte främmande för spelnyheter, stora som små. Förutom datorn har familjen en Nintendo switch och en Playstation-konsol.

På Twitch connectar Emil med likasinnade från hela världen från exempelvis Sydafrika, Kina, USA, Libanon, Polen och England.

Skägget är också ett intresse, som han delar med medlemmarna i den världsomfattande skäggklubben Bearded villains.

– Grundprincipen är kärlek och respekt. Vi samlar också in pengar till folk som behöver. Vårt största charity-event i Sverige är Musikhjälpen. 2020 lyckades vi tyvärr inte dra in lika mycket pengar i och med corona. Men året innan drog vi in 350 000 kronor.

På medlemsvästen har han fäst tygmärken med betydelse. Zkrubb är ett smeknamn, både i skäggklubben och på Twitch.

"I am who I am, your appoval is not needed" har också den en innebörd.

– Jag tycker om att bjuda på mig själv och brukar säga att jag skiter i vad andra tycker om mig. Jag är stolt över den jag är. Vill folk kalla mig idiot får de göra det.

► Fakta:

Namn: Emil Afzelius

Ålder: Fyller 33 år den 3 mars

Familj: Sambon Ida, sonen William, hundarna Cindy och Zelda och katterna Harry och Penny

Känd från: Ica i Arbrå, brandkåren i Arbrå och Twitch