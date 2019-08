Mordrättegången avslutad – men flera frågetecken kvarstår: "Han berättar inte allt som har hänt"

Under onsdagen avslutades hovrättsförhandlingarna mot den man som under sommaren dömdes för mordet på Öster, vid tingsrätten i Hudiksvall.

En kvinna misshandlades till döds under tortyrliknande former under en natt i december 2018. Jimmy Norman dömdes till livstids fängelse för mord, och även en lång tids våld och hot som ska ha föregått brottet.

Det är ett relationsproblem som kommer på tal den där kvällen i december, och som enligt åklagaren får mannen att helt tappa besinningen – något mannen hela tiden nekat till. Han vill nu frias helt från mordanklagelserna i hovrätten.

Men åklagare Birgitta Fernlund har goda förhoppningar om livstidsstraffet ska bli verklighet.

– Tingsrätten har fattat rätt beslut i alla delar, när det gäller både ansvar och påföljd. Så jag menar att hovrätten borde fastställa domen, säger åklagaren.

Läs mer: Hör mannen berätta om mordnatten: "Ramlade med huvudet i handfatet"

Samma material som visats i tingsrätten är det som nu hovrättens domstol tagit del av, under den flera dagar långa rättegången i Sundsvall. Och bevismaterialet är starkt, anser åklagaren.

Viktigast är nu att hovrätten ser till den övergripande bilden, menar Birgitta Fernlund.

– Det är en helhetsbedömning som krävs, ingen enskild punkt är viktigare. Det finns saker som vi vet, till exempel att hon har vissa skador. Och det finns även teknisk utredning som visar på hur de skadorna ska ha tillfogats, men som han inte lämnar någon förklaring på, säger åklagaren.

Såväl den medicinska som den tekniska bevisningen är viktig, tillsammans med vittnesiakttagelser, menar Birgitta Fernlund.

Material som hovrätten nu tagit del av är till exempel förhör med personer som berättat om hur mannen vid olika tillfällen misshandlat kvinnan i hemmet tidigare, och även om händelser under natten i december.

Läs mer: Så ändrade mannen sin historia om sambon – därför döms han för brutala mordet

Bland annat har räddningspersonal som var på plats vid bostaden på Öster, dit ambulans först kallades med anledning av ett befarat hjärtstopp, hörts om sina upplevelser.

Inför den första ambulanspersonalen ska mannen ha sagt ”Jag tror jag har slagit ihjäl henne, jag tror att jag har dödat henne”.

Inspelningar finns även med familjens barn, som låtsas sova under natten.

Ett av barnen tar senare med sig en av poliserna i huset och visar var i bostaden pappan lagt undan en kniv. En kniv som pappa använt mot mamma, berättar barnet, enligt polisens vittnesmål.

– Mannen berättar inte allt vad som hänt, han har ju till exempel tillstått att använt kniven för att skära hår av kvinnan. Så den här kniven säger han ju att han använt, men inte i den utsträckning som jag menar att han har gjort, säger Birgitta Fernlund.

Hovrättens dom meddelas den 18 september.

Läs mer: Efter nya lagändringen – barnen utan stöd i mordrättegång: "Känns förjävligt"