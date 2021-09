Mord så in i norden – här är din guide till höstens krimdjungel

Flicka försvinner vid polcirkeln

Liza Marklund

Polcirkeln

Piratförlaget

Det har gått några år sedan Liza Marklunds senaste roman. "Polcirkeln" är den första delen i en trilogi som utspelas i norra Sverige, i trakterna där Marklund växte upp. Titeln är också namnet på en litteraturcirkel bildad av fem tonårsflickor, med olika bakgrund och social ställning. En dag försvinner en av dem spårlöst och många år senare påträffas kvarlevor i ett brofundament som ska repareras. Är det den försvunna?

”Polcirkeln” är en ganska trevande inledning på trilogin. Bäst är skildringen av livet i ett litet samhälle, det må vara uppe vid polcirkeln eller någon annanstans i landet. Det är lika överallt – de som lämnar och de som blir kvar på hemorten och skapar sina liv. Där tycker jag Marklund lyckas mycket väl.

Däremot är själva kriminalgåtan lite tunn, spänningen lyfter aldrig riktigt även om slutet överraskar en del. Om det blir en trilogi så ska jag gärna ge berättelsen en chans till, om inte annat för att följa ödet för deltagarna i Polcirkeln.

Anders Wennberg

Mord för hundra år sedan

Pestön

Marie Hermanson

Albert Bonniers

Handlingen tilldrar sig i Göteborg 1925, och en stor del av behållningen är skildringen av staden för snart hundra år sedan – hamnen, trafiken, boendeförhållanden, människorna... Överkonstapel Nils Gunnarsson blir kallad till de laglösa vrakarnas kåkstad. Där i ån ligger en död man som de bärgat ur vattnet. Jakten på mördaren leder Gunnarsson till en läkare som är favorit bland förmögna damer, och till Pestön som tidigare var karantänstation, där sjömän hölls isolerade för att inte sprida smitta i staden. Där sitter nu en farlig fånge inlåst, men allt är inte vad det synes vara.

"Pestön" är en fortsättning på Marie Hermansons "Den stora utställningen", men går utmärkt att läsa helt fristående. Gunnarsson får än en gång hjälp av Ellen Grönblad, en journalist som motats in i husmorsrollen av sina föräldrar. En mycket välskriven roman, andra halvan av boken fick jag lov att sträckläsa.

Ragna Fahlander

Med vass blick på samhället

Mandelaeffekten

Anne Holt

Översättare: Margareta Järnebrand

Piratförlaget

Tredje boken med Selma Falck i huvudrollen, tidigare advokat, numera privatspanare. Kanske är hon lite väl mycket superhjälte - visst är det tryggt, men känns ibland endimensionellt.

Med det sagt så håller Anne Holt alltid hög klass, och är intressant genom sin vassa blick på hur samhället fungerar. Och Selma har också blivit mormor, och fått en sårbar sida, kvinnan som inte kunde gråta har en känslomässig akilleshäl.

Det börjar med att en politiker skjuts ihjäl på en uteservering i Oslo. Bredvid henne sitter Selma Falck och första fråga är om hon egentligen var måltavla för attentatet. Men sedan hittas en högt uppsatt domare hängd och ett statsråd dör under mystiska omständigheter. Hon dras in i en värld med myndighetsmissbruk och konspirationer. Spännande intill sista sidan.

Ragna Fahlander

Flicka hittas efter 30 år

Det som är dolt

Gytha Lodge

Översättare: Emö Malmberg

Lind&Co

Det börjar 1983 – ett tonårsgäng tältar i skogen och en lillasyster hänger med på nåder. Gänget festar, men morgonen därpå upptäcker de i bakfyllan att Aurora är borta.

En stor sökinsats inleds, men först trettio år senare hittas kroppen, i ett gömställe som bara ungdomarna själva verkar ha känt till.

Vi får bekanta oss med kriminalkommissarie Jonah Sheens som bara var lite äldre än de inblandade när tragedin inträffade. Tillsammans med sin grupp får han ansvar för utredningen, och de börjar nysta i en härva av halvlögner som trasslar till utredningen. Intrigen haltar en smula, och det känns lite väl traggligt när alla ska förhöras i tur och ordning, men det är på det hela taget en lovande debut, med tillbakablickar som skapar närvaro och spänning.

Ragna Fahlander

Vassa iakttagelser och klichéer

Trettio dagars mörker

Jenny Lund Madsen

Översättare: Sabina Söderlund

Modernista

En befriande otrevlig huvudperson landar på Island under årets mörkaste månad. Hannah är alkoholiserad och dessutom skrivblockerad författare, som trots sitt bottenlösa förakt för kriminalromaner hamnat i en situation där hon ska försöka skriva en på trettio dagar.

I den fridfulla lilla orten Húsafjördur sker ett dödsfall som förstås visar sig vara ett mord. Hannah börjar undersöka det för att få inspiration. Det visar sig finnas gott om hemligheter i byn, och berättelsen bjuder på en del tvärvändningar.

Boken vann Harald Morgensen-priset för årets bästa danska kriminalroman. Känner inte till digniteten på den utmärkelsen, men boken är rolig att läsa. Författaren gör en hel del vassa iakttagelser och distanserar sig från klichéer inom krim-litteraturen, och faller sedan glatt in i några av de mest bekanta mönstren, inklusive isolering på grund av snöstorm och rafflande jakt på slutet.

Ragna Fahlander

Hon måste förhindra terrordåd

Svart sol

Andreas Norman

Albert Bonniers förlag

En kvinna blir tvångsintagen på Mälarsjukhusets psykiatriska avdelning. Hon är jagad och desperat – hävdar hon att hon måste förhindra ett terrordåd. Ingen tror henne, enligt läkarna är hon psykotisk.

Bente som jobbar hos säkerhetspolisen har infiltrerat en grupp svenska högerextremister. Hon är en grupp med terrorister på spåren.

Det är spännande och med ett vaket öga för samtiden. Roande är också beskrivningen av klientelet på Riche en lördagskväll, med allt från allt från östermalmsmän sugna på vänsterprassel till Guccibepansrade innerstadstjejer.

Jag fnissar lite extra när en städpatrull genomför en etnisk rensning av Bentes bokhylla – svensk kanon och vita män är det enda tillåtna om extremhögern skulle granska hyllorna. Men framför allt är det bladvändar-raffel.

Ragna Fahlander

Lysande om Winters trettonde fall

Det trettonde fallet

Åke Edwardson

Albert Bonniers Förlag

2013 kom Marconi Park, Winter-roman nummer 12 som satte punkt för en magnifik svit. Trodde jag. Men nu tar sig Erik Winter än det trettonde fallet vilket också är romanens titel, något man som läsare är väldigt glad för.

Det finns många deckare där ute, men det finns ingen som skriver som Åke Edwardson. Hans språk flyter och växlar på ett sätt som skapar stämningar och driv. Klart eget och klart bra. Winter är på väg hem från Marbella där familjen nu bor. På flygplatsen lägger han märke till ett tyst par som skiljer ut sig från övriga resenärer. På väg in mot stan hamnar han i bilen efter dem, plötsligt gör de en våldsam gir och kör med full kraft in i klippväggen.

Inget fall för Winter att utreda, men när Winter inser att kvinnan i bilen 30 år tidigare varit vittne till mordet på sin pappa och att fallet aldrig klarades upp väcks hans intresse och han börjar utreda det gamla fallet.

En lysande bok, det är bara att hoppas att Edwardson har en eller två till Winter-fall i sig.

Per Åhlin

Får betala för sin tillit

Litapåmig

Anders Roslund

Albert Bonniers Förlag

Ewert Grens har för första gången på trettio år sänkt garden, bara lite men ändå märkbart – blivit låtsasmorfar till en liten pojke och träffat Lena som han kan tänka sig att träffa igen. Hon är änka efter en korrupt polis som Grens satt fast, ett faktum han besparar henne.

Grens får ett tips om att ett par flickor från öst ska lämnas över från människohandlare till hallick. Tillsammans med kollegan Sven Sundkvist tar Grens plats på det hotell där leveransen ska ske. Allt går fel, det blir skottlossning, Sven blir skjuten och smugglare, hallick och flickor försvinner.

Ewert Grens inleder en jakt där Piet Hoffman kommer att spela en roll. Jakten tar Grens tillbaka till gamla fall, till box 21 och en härva av droger, prostitution och människohandel.

Detta är sjätte gången Grens och Hoffman samarbetar. Anders Roslund är skicklig på att piska upp spänningen, så också denna gång. Grens visar tillit för första gången på länge och han får betala ett pris för det.

Per Åhlin

En buffé av spänning

Som man sår

Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt

Norstedts

Sebastian Bergman har valt en lugnare tillvaro. Han har lämnat Riksmord och slutat med sitt sexmissbruk. Nu träffar han en kvinna och njuter av tillvaron som morfar. På deltid jobbar han som psykolog och terapeut. När en patient tar upp tsunamin börjar det skaka för honom.

Vanja Lithner har tagit över Riksmord och åker med sitt team till Karlshamn. En prickskytt har genomfört tre mord på bara några dagar och satt skräck i stan. Utredarna har svårt att få rätsida på fallet, det finns inga ledtrådar, inga vittnen och inga samband mellan offren som verkar vara slumpmässigt utförda.

Billy, en av poliserna i utredningsgruppen ska bli far och bestämmer sig för att aldrig bejaka sin mörka sida.

Hjorth och Rosenfeldt dukar upp en buffé av spänning. Sebastian Bergman dras in i jakten på vad som utvecklar sig till en Bonnie and Clyde-historia i Karlskrona och framförallt i jakten på Billy. Patienten med tsunamisår blir steget in i den åttonde och sista delen av Bergman-serien. Klart läsvärt.

Per Åhlin

Hämnare – clou och svag punkt

Debutanten

Christina Erikson

Albert Bonnier Förlag

Författaren Sandra Thulin har tagit sitt liv och lämnar en förkrossad make och två små barn efter sig. Sandras pappa accepterar inte självmord och kontaktar kommissarie Elias Svensson och ber att hans särskilda utredningsgrupp ska titta närmare på fallet.

Christina Eriksons romaner om Elias Svensson och hans sidekick Cornelia Lind som är expert på psykopater, bland annat för att hon själv är offer för en, har sina klara poänger.

Detta är seriens fjärde bok. Men Erikson har adderat en detalj - Forsete, den anonyme och gäckande hämnaren som tar hand om de gärningsmän som polisen inte kan fälla. Det är seriens clou. Men i mitt tycke är det seriens svaga punkt. Ändock värt att läsa.

Per Åhlin

Slöa hästar och sovjetiska spöken

Döda lejon

Mick Herron

Översättning: Gabriel Setterborg

Modernista

I Slough House sitter ett gäng MI5-agenter. De utstötta, de missanpassade, de slöa hästar som MI5 vill pressa till att säga upp sig ty inte ens nationens spionorganisation får säga upp folk hur som helst, anställningstrygghet gäller även dem.

Två av de slöa hästarna får i uppdrag att vara livvakter åt en rysk oligark som en MI5-chef hoppas kunna rekrytera. Ett simpelt jobb som inte ens en odugling kan misslyckas med.

Samtidigt hittas en äldre spion död på en buss. Han har inte varit aktiv sedan kalla krigets dagar men Jackson Lamb, veteran och chef för Slough House är övertygad om att den gamla spionen mördats, gubbar av hans sort dör inte naturligt på bussar. Lambs utredningar får gamla sovjetiska spöken att röra på sig.

En klassiskt spionthriller med en hel del humoristiska inslag. Den andra utmärkta romanen om Jackson Lamb.

Per Åhlin

Välskrivet och finurligt av nestor

Flickan vid bron

Arnaldur Indridason

Översättare: Ingela Jansson

Norstedts

Arnaldur Indridason väver tre parallella intrigtrådar som gör att den pensionerade kommissarien Konrad kommer att utreda en drogberoende ynglings försvinnande i nutid, ett flera decennier gammalt fall med en liten flickas drunkningsdöd och det ouppklarade mordet på hans far - också det ett gammalt fall. Det visar sig finnas beröringspunkter på flera håll.

Arnaldur Indridason är Islands nestor i deckargenren och även om han nu utmanas av flera vassa författare så är han fortfarande den bäste. Hans nye karaktär Konrad är en pensionerad polis som lever ett stillsamt liv med sina minnen - de goda om hans bortgångna fru och de dåliga om hans far som gick en våldsam död till mötes.

Han har kvar kontakter inom polisen men kontroverser uppstår då han går sina egna vägar i utredningar han inte borde hålla på med. Inget för den som söker action och spänning men ett måste för den som vill ha en välskriven och finurlig lässtund.

Per Åhlin

Actionladdat om sluten sekt

Befriaren

Tina N Martin

Polaris

Debutanten Tina N Martin introducerar kriminalinspektörerna Idun Lind och Calle Brandt i Luleå med ett actionladdat drama som har sina rötter långt bak i tiden.

En mamma och två barn får skyddat boende för att komma undan en våldsam make och pappa. De hamnar på Paradisgården, hos en frireligiös församling som visar sig vara en sluten sekt.

Romanen hoppar mellan dåtid och nutid och slutar i ett våldsamt crescendo som är en konsekvens av hur barnen behandlats. Paret Lind och Brandt vill man läsa mer om.

Per Åhlin

Kvinna försvinner spårlöst

Syndaren ska vakna

Linda Ståhl

Norstedts

Linda Ståhls debut utspelar sig i Höllviken i Skåne. En kvinna försvinner spårlöst från sitt hem och nytillträdde kriminalchefen Reub Thelander tar sig an fallet med sin höggravida kollega Estrid Berg. De hittar tecken på att kvinnans hemmaliv inte varit så stillsamt som det syntes.

Även Linda Ståhl jobbar med parallella spår. En kontroversiell författare i Stockholm följer händelserna via medier. Tematiken i hennes romaner är just kvinnors utsatthet, något som gjort henne till måltavla för hot och hat.

Linda Ståhl knyter ihop trådarna men det går inte komma ifrån att intrigen blir väl konstruerad och det drar ned helhetsbetyget.

Per Åhlin

Offer hittas på stränderna

Islossning

Arne Dahl

Albert Bonnier förlag

Tidigt på morgonen den 5 maj hittas en mördad man på en strand i Stockholmstrakten. Offer hittas även den 5 april och den 5 mars. Men kropparna har hittats på stränder i olika polisdistrikt och ingen har kopplat samman fallen.

Kriminalkommissarie Desiré Rosenkvist har skrivbordstjänst efter en våldsam attack som hon med knapp marginal överlevt. Hon har tid och intresse, hon ser ett mönster som hennes chefer avfärdar.

Desiré vänder sig till de gamla kollegorna, numera privatdetektiverna Molly Blom och Sam Berger som börjar lägga ett pussel. När det fjärde liket dyker upp den 5 juni har också en serie brutala yxmord begåtts.

Arne Dahl har en förmåga att binda ihop många intrigtrådar till en spännande helhet, det har han visat i serien om A-gruppen och i serien om Opcop gruppen. Nu gör han det i en femte roman om Blom och Berger och han drar också i riktigt långa trådar. Som vanligt gör han det bra.

Per Åhlin